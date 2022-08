WhatsApp: ya se puede abandonar los grupos sin que nadie se entere

Los avisos cada vez que dejas un grupo de WhatsApp ya no aparecen, pero la app todavía permite saber quién ha abandonado un chat.

La última versión de WhatsApp para iOS ya no muestra un aviso cuando un usuario abandone un chat de grupo. Pero no todo es perfecto: si pensabas que el resto de participantes de un grupo no podrían saber cuándo has dejado un grupo, me temo que estabas equivocado.

Según se ha podido comprobar, la última versión beta de WhatsApp para iOS, ya no muestra un aviso en el chat cada vez que un usuario abandona el grupo. En su lugar, la compañía ha añadido un nuevo apartado dentro del menú de información del grupo, desde el que se puede ver la lista de antiguos participantes del chat.

Ese apartado muestra la lista de los participantes que abandonaron el grupo o fueron expulsados en los últimos sesenta días. Por tanto, si abandonas un chat de grupo de WhatsApp, el resto de participantes podrán ver si lo has hecho desde este nuevo apartado.

Aunque WhatsApp ya no avisa de los abandonos de grupos, hay una excepción: los administradores de cada grupo sí recibirán una notificación cuando uno de los participantes decida salir del chat. Algo lógico, por otro lado, pues puede facilitar tareas de moderación, sobre todo en grupos con una gran cantidad de participantes.

El cambio todavía no está visible para los usuarios de WhatsApp en Android. No obstante, se espera que llegue junto con una futura actualización de la aplicación. Para asegurarte de no perder ninguna novedad, es recomendable mantener la última versión disponible de WhatsApp instalada en el móvil.