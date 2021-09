Solo en Argentina: un hombre escapó corriendo de una escuela para no ser presidente de mesa

En estas elecciones 2021 ya votó un carpincho, candidatos de una ciudad votan en otras, pero faltaba el que se escape para no ser autoridad de mesa. Pasó en Mar del Plata.

En estas elecciones 2021 una de las cosas que faltaba era que un hombre se escapara corriendo de un colegio de Mar del Plata para no ser presidente de mesa: “A mí no me van a agarrar, a mí no me van a agarrar” y se lanzó por la calle como si fuera un atleta.

La situación se produjo en la ciudad de Mar del Plata, bien temprano, en un colegio ubicado una zona céntrica (25 de Mayo y Mitre).

Cuando esta persona llegó para votar al colegio, en su mesa no había autoridad de mesa y la ley establece que el primero que llegue para votar, de no tener impedimentos, debe ocupar ese lugar.

“Usted es de la mesa número…porque se tiene que quedar para ser presidente de mesa”, lo que el hombre, respondió a los gritos: “A mí no me van a agarrar, a mí no me van a agarrar” y salió corriendo por la calle a tal punto que trastabilló y casi termina en el piso.