Qué declaró la ex de David Nalbandian en la causa por acoso y hostigamiento

Araceli Torrado, la ex de David Nalbandian, declaró ante la justicia luego de haber denunciado al tenista por colocar una cámara en su casa. ¿Qué dijo?

Hace algunas semanas se conoció que David Nalbandian fue denunciado por su ex pareja, Araceli Torrado, por acoso y hostigamiento dado que la modelo declaró que el ex tenista colocó cámaras ocultas en la casa que compartían en CABA. Por lo que, este martes 12 de diciembre, los implicados se vieron obligados a declarar ante la justicia y ella fue tajante.

Araceli Torrado pidió una medida de restricción y un allanamiento a los dispositivos de David Nalbandian y resaltó que «es un alivio» ser escuchada pro la Justicia. «Fue un buen paso el hecho de poder hablar y declarar. Estoy esperándolo haces meses, desde que hice la denuncia a mitad de año. Siento un poco de alivio al saber que se ha hecho público y que nos han prestado atención de parte de la justicia», aseguró ante Télam.

Hay que destacar que Torrado y Nalbandian llegaron a esta instancia judicial ya que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional revocó la resolución que archivó la causa. La misma se dio tras un recurso de apelación interpuesto por el abogado de Araceli, Martín Olari Ugrotte. A su vez, los jueces ordenaron escuchar a la modelo, reconociendo su derecho a continuar impulsando la investigación.

Araceli Torrado, por su parte, declaró ante Télam que espera que la justicia «no tarde mucho más» ahora que está actuando y también enfatizó: «Queremos el allanamiento a los dispositivos. Me quiero quedar tranquila que no está en mano de una persona depravada». A su vez, agregó: «Hoy volvimos a insistir en la medida de restricción. En una de mis últimas comunicaciones con él me dijo que me iba a buscar. Tuve que mudarme a las corridas y a las escondidas».

Por otro lado, la joven de 30 años también pidió que se allanen los dispositivos del ex tenista: «me filmó y grabó por bastante tiempo como para tener desnudez y privacidad de mi persona, familia, amigas», explicó. También destacó: «Me generó pánico y ansiedad saber que él me tiene en su celular o en alguna aplicación y no pude tener la respuesta de dónde queda mi intimidad, mi imagen».