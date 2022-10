Preocupación por la lesión de Dybala: ¿llega al Mundial?

El atacante de la Roma marcó de penal y pidió el cambio por un problema muscular: los detalles de la molestia.

El entrenador de Roma de Italia, el portugués Jose Mourinho, expresó un alto grado de pesimismo cuando fue consultado por la lesión del delantero cordobés Paulo Dybala en el triunfo 2-1 ante Lecce por la Serie A y con sus dichos quedó en duda también su participación en el Mundial de Qatar con el seleccionado argentino.

¿Cómo está Dybala? «Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023», dijo Mourinho, según consignó el portal italiano Corriere Dello Sport.

La prensa local le preguntó al ex DT del Real Madrid si Dybala volverá a jugar en su equipo antes de que finalice la temporada y dijo lo siguiente: «No soy médico, no he hablado con un médico, pero puedo decir que es difícil. Incluso hablando con Paulo no tengo buenos sentimientos».

Dybala marcó un gol de penal para Roma que significó el 2-1 ante Lecce, a los 3 minutos del segundo tiempo. Luego de la ejecución, de inmediato, sintió un dolor que se evidenció con gestos en su rostro. El ex Instituto, de Córdoba fue reemplazado al minuto y aguardará por los resultados de un estudio médico.

Su situación es seguida de cerca por el cuerpo técnico y médico del seleccionado argentino, de cara al Mundial de Qatar 2022 que dará comienzo el próximo 20 de noviembre.

El también ex Juventus había llegado con una lesión muscular similar a la gira reciente del seleccionado argentino por los Estados Unidos y ni siquiera pudo ocupar un lugar entre los suplentes en los dos encuentros que el equipo capitaneado por Lionel Messi les ganó por 3 a 0 a Honduras en Miami y Jamaica en New Jersey.