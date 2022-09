PH Podemos Hablar: Sofía Zámolo le respondió a los haters por ponerle California a su hija

La modelo Sofía Zámolo le respondió en PH Podemos Hablar a los haters que la cuestionan por ponerle California a su hija.

En el programa PH Podemos Hablar, la modelo Sofía Zámolo se enfrentó a los cuestionamientos por el nombre de su hija, California, que fue bautizada en honor a la ciudad norteamericana.

Hace un año y medio, la modelo y su marido José Félix Uriburu se convirtieron en padres por primera vez y así, nació California. A pesar de que es un nombre original y poco escuchado, la pareja lo eligió en honor a la ciudad de Estados Unidos, pero la historia que hay detrás es mucho más profunda.

Durante su paso por Podemos Hablar, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, Zámolo se tuvo que enfrentar a comentarios de usuarios de Twitter. Estos apuntaban al nombre de su hija, criticándola por resultar extravagante. Lejos de enojarse, la modelo respondió con una sonrisa y explicó las razones que hay detrás de esta elección.

«Cuando decidimos ser papás en 2018, me quedé embarazada en 2020. No fue fácil, hicimos un tratamiento que no funcionó», explicó Zámolo, quien detalló que le pidió a la Virgen de Luján, para quedar embarazada. «Le hablé a la Virgen y le dije que si consideraba que tenía que ser madre, que me lo mandara y si no, ya está», confesó.

Al mismo tiempo, Sofía recalcó lo duro que resulta buscar un embarazo siendo una mujer adulta de 36 años y no poder lograrlo. «Tenía ganas de ser mamá y vivía la frustración cada mes…Ese mismo día, quedé embarazada. Ese día quedé de Cali. Un día mi marido me preguntó de ponerle Cali y me dijo que la gente siempre iba a opinar», continuó.

«La gente va a opinar si le ponés María, Jesús, Lámpara o California…A mí me encanta el nombre», dijo muy segura, seguida del invitado Lit Killah, quien le confesó que tenía una canción con el nombre de California.