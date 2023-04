“No me escapé del país”: Jey Mammon volvió a la Argentina y explicó por qué estuvo en España

En una entrevista , el animador habló sobre su estadía en Madrid, tras la denuncia por abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto.

El animador, al llegar al Aeropuerto de Ezeiza desde Europa.

El conductor televisivo Jey Mammon volvió a la Argentina, tras un viaje de unos días en Madrid, España. Al ser consultado en el aeropuerto de Ezeiza sobre su presente, el comediante explicó qué hizo en el exterior. “No me escapé del país”, lanzó, en referencia a la denuncia mediática por abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto.

“Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina? Ahora me voy a mi casa”, comentó, ante otros ciclos que lo esperaban allí.

Después de que la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto saliera a la luz, el artista se marchó a España, donde estuvo diez días.

Mammon dijo que se fue a “relajar un poco” a España en estos días. “No me fui a reflexionar. Ahora estoy ordenándome un poco para hacer lo que tenga que hacer”, definió. Luego, puntualizó sobre el lugar en el que se quedó en el país europeo. “Si alguien se escapa, no se va a Madrid. A Chueca, al barrio gay, chicos”, remarcó.

Cómo fue el viaje a España de Jey Mammon

Hace unos días, cuando todavía estaba en España, Jey Mammon habló sobre cómo lo recibieron en Madrid. “Acá me tratan con mucho amor”, aseguró el conductor.

“Estoy intentando poner mi cabeza en apagado, en mute. Le pedí a mi familia que no me mande nada, estoy tratando de que mi cabeza esté en otro lado”, expresó en uno de los mensajes que él le envió a la panelista.

La figura de Mammon quedó en el centro de todos los cuestionamientos luego de que Lucas Benvenuto expusiera la denuncia que en 2020 había elevado a la Justicia, por abuso sexual contra el animador.

Benvenuto reapareció el jueves en los medios tras la denuncia mediática contra Mammon En LAM (América), se refirió al debate en torno a la relación que mantuvo con el conductor.

“Suponte que no me creas que fueron 14, está bien, fueron 16. Pero explicame cómo naturalizás la pedofilia entonces. Cómo es normal o cómo querés imponer que está bien lo que hiciste, que por dos años hay diferencia. Yo pienso que a veces la gente se hace la boluda, pero me doblaba en edad”, enfatizó.

Sobre ese punto, Lucas insistió en que no miente. “Yo tenía la edad que dije que tenía, yo nunca mentí, pero estamos naturalizando la pedofilia si lo dejamos pasar”, lanzó.