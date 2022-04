Mica Viciconte se defendió tras llamar “hijastras” a las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann

Lejos de cualquier polémica, la panelista aseguró que las nenas son parte de su familia y contó que se volvieron muy unidas durante la convivencia.

Mica Viciconte se defendió tras llamar “hijastras” a las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann.

Un día después de consagrarse campeona de MasterChef Celebrity (Telefe), Mica Viciconte dio una nota y respondió a las críticas por llamar “hijastras” a las hijas de Fabián Cubero con Nicole Neumann.

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), la guardavidas aseguró que la presencia de las nenas en el lugar fue clave. “Fue 100% importante que estuvieran ahí, transitar todo este embarazo juntas, porque viven acá también, y que me digan ‘queremos ir’ fue súper importante”, sostuvo.

Además destacó que fue una sorpresa que se animaran porque la producción es enorme y fueron varias horas de grabación. “Se la bancaron. A la más grande le daba un poco más de vergüenza, pero Santi (Del Moro) tiene cancha y le dijo ‘si querés entrar, entrá. Yo no te voy a preguntar nada. Y rescato que lo mantuvo”, expresó.

Lejos de la polémica, destacó su vínculo con Allegra, Sienna e Indiana: “Yo creo que cuando uno da amor, sin pedir nada a cambio, fluye… Y ellas me lo hicieron fácil. Yo las adoro. Convivo hace cuatro años y medio, casi cinco, y son muchos los momentos que pasamos, ahora va a venir un hermano. Son mi familia”.

Sin pelos en la lengua se metió de lleno en la polémica que se generó después de que las llamara “hijastras” y se defendió: “No sé, si decía eso porque decía eso, si decía que ‘eran las hijas de’ las estaba alejando de mi vida, si decía que eran como mis hijas iba a tener problemas… Entonces no había nada bueno. Lo dije en los términos correctos, qué se yo”.

Acto seguido admitió que el nombre suena “feo” porque está asociado a series, novelas y dibujos animados, pero que no tiene nada ver con su vínculo con las chicas. “El amor va por otro lado, por compartir… Se dio, fluyó, quisieron ir y a mí me encantó. Estaba re nerviosa de que estuvieran, pero también me alivió porque si esto pasa es porque hay buena onda”, concluyó.

El posteo de Mica Viciconte tras ganar “MasterChef Celebrity 3″: un agradecimiento especial a Fabián Cubero y a sus hijas

Tras consagrarse ganadora, Mica realizó un posteo en el que admitió: “El día que me llegó la propuesta de MasterChef dudé mucho si aceptarla o no, porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana”.

Allí habló del recorrido, del esfuerzo y agradeció a todos los que fueron parte. En esta línea reparó en su familia, Fabián Cubero junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, que la acompañaron en cámara durante la grabación. “Me bancaron todo este tiempo con muchas horas trabajadas, con mis momentos de enojo cuando algo no me salía, por esperarme con la comida hecha, por ayudarme con recetas, pero sobre todo, por estar”, escribió.