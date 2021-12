La vida de Nahir Galarza, a cuatro años del crimen: del intento de fuga a las nuevas hipótesis de encubrimiento

La joven condenada a perpetua espera una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pueda aliviar su pena. Una testigo y una perito desaparecida podrían cambiar el rumbo de la causa.

Las fotos de la polémica que le costaron el celular a Nahir Galarza.

A cuatro años del crimen de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, Nahir Galarza continúa presa en la Unidad Penal de Mujeres N° 6 de Paraná. La joven de 22 años espera que se revea la sentencia a prisión perpetua por asesinar con dos tiros a su novio.

En qué celda está Nahir Galarza a cuatro años del crimen de Gualguaychú

Nahir no se aloja en un pabellón común, lo hace en un sector devenido a celda, en donde anteriormente funcionaba la vieja escuela de talleres del penal. En los últimos meses, solicitó varios beneficios que le fueron denegados: desde poder salir con prisión domiciliaria por coronavirus hasta el uso del celular.

En plena pandemia, cuando a los presos se les otorgó el beneficio de utilizar el celular dentro de las cárceles para tener contacto, a Galarza se lo quitaron por haber publicado -según su abogada ella no las publicó- imágenes con su amiga dentro de la cárcel.

La última mala, entre tantas, para Nahir fue la separación de sus padres. El policía Marcelo Galarza y la exoficial Yanina Kroh oficializaron finalmente su separación, luego de más de tres años de casados. Galarza y Kroh se habían casado siete meses antes del crimen que cometió su hija.

Nahir cumple hoy 22 años en la cárcel y demandó a su expsicólogo.

Qué posibilidades hay de que se reabra la causa

A cuatro años del crimen de Pastorizzo, la defensa de Nahir Galarza aguarda con expectativa la decisión de la Corte Suprema, con la esperanza de que el máximo tribunal anule el fallo que condenó a la joven a prisión perpetua y, en consecuencia, se realice un nuevo juicio con perspectiva de género en el que consigan rebajar la pena.

La estrategia del equipo interdisciplinario que asiste a la joven condenada será probar en ese debate que el juicio en el que se la sentenció se hizo incumpliendo con los convenios internacionales firmados por la Argentina en materia de “Violencia de Género y Protección de la Mujer”.

Una testigo y una “falsa” perito pueden ser claves

Una amiga de Nahir, que en su momento iba a presentarse en la Justicia como testigo a favor de la condenada pero que, finalmente, no lo hizo, podría ser clave. Los motivos por los cuales desistió nunca se aclararon. Se habló de amenazas y también se especuló con un posible distanciamiento entre ambas a partir del crimen de Fernando.

En agosto salió a la luz un audio de esta joven en el que afirma que Fernando maltrataba a Nahir y que ambos tenían una “relación tóxica”. “Él no la dejaba en paz. No es por defenderla a ella, pero vi cosas muy feas de parte de Fernando, es más siempre ella tenía el celular apagado, nunca le llegaban los mensajes y era porque él no paraba de llamarla”, dice en el extenso audio.

Otro de las personas claves que puede cambiar la historia de la causa es Gabriela Estefanía Laiño, la profesional que estuvo a cargo de las pericias durante el proceso, no era perito sino licenciada en Bromatología.

La mujer denunció que fue obligada por decreto a asumir esa función cuando no tenía ningún tipo de conocimiento al respecto. Esa denuncia obligaría a revisar todo lo actuado y hasta podría hacer caer la condena.

Sin embargo, como en el caso de la amiga de Nahir, la abogada Hermida Leyenda confirmó que no hay nada de todo esto en la Corte. “Sin la figura de la perito no se puede hacer ninguna presentación, pero no la encontramos”, subrayó.

La separación de sus padres reavivó la hipótesis del pacto de silencio familiar

La versión reapareció con la publicación del libro de Jorge Zonzini, exvocero de la familia de la joven al principio del caso, El Silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático, y cobró más fuerza aún tras el divorcio de Galarza y Kroh.

En el texto, Zonzini escribe sobre una teoría que le reveló una fuente: “Hay más de uno que dice que las cosas fueron así. Esa noche, los chicos discutieron en la cocina de la casa después de tener sexo. Se estaban yendo. Marcelo Galarza se despertó para orinar, escuchó algo, pero no salió hecho una tromba porque Nahir no estaba en peligro. Pero escuchó lo suficiente: amenazas, insultos. Se dio cuenta de que no era la primera vez. Pero iba a ser la última (…)”.

Y relata: “Los chicos salieron en la moto. El salió de su cuarto, tomó el arma de arriba de la heladera, se subió al auto. Es policía, saber seguir un rastro. Sabe qué calles tienen cámaras y cuáles son los puntos ciegos. Los encontró. Nahir le había pedido que pararan cuando vio que estaban cerca de su abuela. Galarza apagó las luces, detuvo el auto, bajó y se acercó a la moto cuando recién se detenía”.

El ralto continúa: “Nahir estaba a un costado o Galarza la apartó y disparó por la espalda a Pastorizzo. ¿Acaso crees que vas a tocarme a la nena y te va a salir gratis? El pibe cayó y lo remató de frente, al pecho. Nahir, estupefacta. Guardó el arma en la sobaquera. Le dio instrucciones claras y precisas pero Nahir se equivocó y caminó por una calle donde hay cámaras (…)”.

“Haría cualquier cosa por mi papá”, dijo muy seria Nahir en una entrevista desde la cárcel con Mariana Fabbiani (Eltrece). La conductora se quedó en silencio unos segundos, y arremetió: “¿Aún soportar una cadena perpetua?”. “Sí, hasta una cadena perpetua”, replicó tajante.