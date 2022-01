La historia de Guy Williams, el protagonista de “El Zorro”: el retiro anticipado, un amor de película y su final trágico en la Argentina

La mítica serie de Disney sigue teniendo la misma vigencia que el primer día.

Guy Williams era «El Zorro».

A partir de esta semana, el hueco dejado en eltrece por la ausencia de Los ángeles de la mañana lo ocupará la mítica serie El Zorro, un clásico de todas las épocas. Guy Williams, su protagonista, tuvo un lazo inexpugnable con la Argentina, país en el que pasó sus últimos años, donde se enamoró y en el que también murió.

El trágico desenlace del hombre que encarnaba al héroe de la espada es una de las historias más particulares de Hollywood. El cuerpo de Williams fue encontrado en el departamento que alquilaba en el barrio de la Recoleta varios días después de haber muerto

Cómo fue la carrera de Guy Williams

La verdadera identidad de la estrella de El Zorro era Armand Joseph Catalano, aunque su familia lo llamó siempre Armando. Hijo de italianos que migraron a los Estados Unidos, había nacido el 14 de enero de 1924 en Nueva York.

Guy Williams, como Don Diego de la Vega en «El Zorro».

De una contextura muy alta y una figura privilegiada, Guy Williams tenía el fisic du rol justo para ser una estrella. Y así lo fue. A fines de la década del ‘40 comenzó tener algunas participaciones en películas y, en 1952 firmó su primer contrato con Universal.

Así empezó a entrelazar una película detrás de otra: Back at the Front, All I Desire, The Golden Blade, Take Me to Town, entre otras. Luego dejó ese estudio y comenzó a fichar de manera independiente para otras compañías hasta que llegó el papel de su vida: El Zorro.

El éxito de El Zorro y el retiro prematuro de Guy Williams

A los 33 años, Guy Williams se convirtió en el protagonista de la mítica historia de aventura y acción que produjo Walt Disney a fines de la década del 50. Fueron dos años, entre 1957 y 1959, que tuvieron 82 episodios.

La trama de El Zorro se metía en la vida del sur de California de principios de 1820. Williams encarnaba a Don Diego de la Vega, el hijo de un aristócrata que tenía una doble identidad. Por un lado, era un diplomático y político que estaba detrás de las actividades de su padre, pero que en realidad se ponía una máscara para luchar contra la corrupción, la violencia y la injusticia de una sociedad en plena construcción.

Guy Williams, como «El Zorro».

Basada en el personaje creado por Johnston McCulley, la ficción tenía batallas de espadas, peleas y persecuciones a caballo todo el tiempo. “Walt Disney era el más fanático. Le gustaba mucho este tipo de acción. Siempre iba los viernes, que era el día en el que entrenábamos la lucha”, contó el propio Williams, en una entrevista con Susana Giménez en 1988.

El final de El Zorro fue prematuro, ya que la serie tenía éxito en la TV. El problema fue debido a una disputa legal que mantuvo Disney con la cadena ABC que, si bien se resolvió en favor de la compañía creadora de Mickey Mouse, finalmente no grabaron nuevos episodios.

Tras haber terminado de protagonizar El Zorro, Williams siguió trabajando un tiempo en ficciones reconocidas: Las aventuras de Simbad el marino, Bonanza y Perdidos en el espacio. Esa serie de ciencia ficción fue su último trabajo. Tenía 44 años y se había cansado de la fama.

Guy Williams vivió un amor de película con una argentina

Las reposiciones constantes de la ficción que lo hicieron una figura llevaron su cara a diferentes regiones. Entre ellas, estaba la Argentina, donde sus episodios se veían una y otra vez en la pantalla del viejo Canal 13 (ahora eltrece) comandado por Goar Mestre.

Así, Williams llegó al país. El actor vino a principios de los ‘70, mientras El Zorro seguía teniendo una popularidad muy alta entre el público infantil. “Me gusta la Argentina. Voy y vengo de Nueva York hasta acá. Empezó con asados. Me gusta la gente”, aseguró el mismo Williams con Susana Giménez.

Guy Williams y Aracelli Lisazo, su gran amor de la Argentina.

“Era un hombre muy acosado. No podía hacer nada. La gente dice que es el precio de la fama, pero no es cierto. No tenés que pagar por hacer un buen trabajo”. Así explicó Aracelli Lizaso, su última pareja, las razones que llevaron a que Williams descartara seguir trabajando en Hollywood.

La mujer explicó en 2020, en un reportaje con la radio FM 10 de Bolívar, cómo fue su historia de amor con Williams: un flechazo que les transformó la vida a los dos.

Una tarde, Lizaso estaba en Mar del Plata. Se había separado recientemente de su pareja, el empresario Juan Carlos “Tito” Lectoure, cuando el actor Fernando Lupiz, que encabezaba el show teatral de El Zorro en esa ciudad, la invitó. Según contó, fue hasta detrás de bambalinas buscando a su amigo y, en realidad, se topó con el original Don Diego de la Vega.

“Lo vi al Zorro vestido de Zorro pero sin antifaz, sentado en un sillón verde que combinaba con el verde hermoso de sus ojos. Ahí nos miramos fijamente como si fuera una película y nos quedamos los dos embelesados. No hubo necesidad de presentación y comenzamos a hablar en italiano y desde entonces ya no nos separamos”, recordó.

Una foto que vale oro. Guy Williams y Fernando Lúpiz en plena batalla.

En la entrevista, la mujer remarcó que Williams nunca fue pobre como se dijo muchas veces: dejó la actuación, invirtió en la bolsa, vendió propiedades y buscaba disfrutar. “Era un tipo muy simple. Quería vivir tranquilo. Amaba la vida. El silencio. La gente. Le encantaba ir al campo, estar en las sierras”, sostuvo.

Williams tenía 54 años y Lizaso, 24, cuando se conocieron. “Me dio vuelta como una media. A mí siempre me gustaron los tipos grandes”, aseguró la mujer.

Cómo murió Guy Williams

El 8 de mayo de 1989 la tapa del diario Clarín no dejaba dudas. Rodeado de enormes titulares sobre resultados futbolísticos, un recuadro rezaba: “Murió en Buenos Aires, Guy Williams, ‘El Zorro’”.

El actor había sido encontrado en el segundo piso del departamento que alquilaba en Buenos Aires, en la calle Ayacucho 1964. La causa de su fallecimiento fue repentina: sufrió un aneurisma cerebral. Tenía 65 años.

La tapa del día en el que se supo que Guy Williams había muerto.

“Fue lo peor de mi vida lo que padecí el 1° de mayo de 1989. Porque me quedé esperando. Guy tenía palabra y me dijo el 30 de abril que iba a llamar a mi casa para pedirle mi mano a mi mamá”, recordó la mujer, que en ese momento vivía en Los Toldos.

Él nunca se pudo comunicar. Fue una vecina la que alertó con una llamada a la policía por el mal olor que emergía del departamento donde vivía el actor. Hasta 1991, sus restos descansaron en el panteón reservado para la Asociación Argentina de Actores del cementerio de la Recoleta. Luego, como era su voluntad, sus cenizas fueron esparcidas en California.

La placa en el «memorial» que le dedicó la familia a Guy Williams en San Francisco.

Lizaso tiene un recuerdo idealizado del amor que lo unió a Williams. “El Alzheimer sería lo único que me podría sacar a El Zorro de mi vida. No hay otra manera de olvidarlo”, dijo.

En ese reportaje radial, además, lo describió tal cual era su personaje. “Guy Williams era el Zorro: justo, bueno generoso, divino y justiciero”, dijo. En la pantalla, aún en el presente, sigue marcando la Z del Zorro.