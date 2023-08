Juegos Culturales Evita 2023

El pasado sábado en la Escuela provincia de Entre Rios N°224 de la ciudad de Fiambala, la delegación de Tinogasta participó de la final departamental de los Juegos Culturales Evita 2023.En está oportunidad, reunió a participantes del departamento, y acompañaron la jornada, el secretario de Turismo y Cultura del Municipio de Tinogasta, profesor Marcos Stieb, y su par de la Municipalidad de Fiambalá, el profesor Manuel Carrizo.

Los chicos mostraron su talento en las distintas disciplinas artísticas de; canto, poesía, fotografía, pintura, dibujo, vídeo minuto, canto solista, danza (pareja-individual), teatro, conjunto musical, historieta, que contemplan los juegos.

Desde la organización dió a conocer los clasificados del certamen, que participaran de la instancia provincial a realizarse el sábado 26 de Agosto, en el predio ferial de Catamarca.

Los ganadores

1- Berenice Córdoba – Fotografía – Sub 15

2- Victoria Quiroga – Pintura – Sub 15

3- Lara Farías Roger – Video Minuto – Sub 15

4- Candela Varas – Fotografía – Sub 18

5- Ana Lucia Cabrera – Poesía – Sub 18

6- Salma Gordillo – Canto Solista – Sub 18

7- Rocío Alderete – Danza Pareja – Sub 18

8- Julio Centeno

9- Juan M. Quiroga – Fotografía – PCD

10- María M. Chanampa – Danza Individual – Categoría Única

11- Yazmín Rementería – Teatro Unipersonal – Categoría Única

El secretario de Turismo y Cultura del municipio de Tinogasta, Marcos Stieb se expresó en este contexto; “Muy contento, muy satisfecho, hubo mucho talentos y creo que eso nos deja muy contentos, agradecemos al jurado que pudieron evaluar a los que nos van a representar en la instancia Provincial el próximo sábado 26 de Agosto, en el predio ferial de la Ciudad Capital, y esperando también obtener muy buenos resultados, creo que lo importante es generar espacios culturales en donde todos los niños tengan la posibilidad de acceder a ellos”.

Por ultimo, el funcionario manifestó, “Fue una jornada bastante positiva para nosotros, viendo la satisfacción de todos, más allá de que es un certamen creo que todos lo pudieron disfrutar, eso nos deja muy contentos y sobre todo quiero agradecer el trabajo, las acciones en conjunto con la secretaria de Cultura del Municipio de Fiambalá, para llevar adelante la organización de estos juegos, agradecer especialmente al intendente Nóblega por el apoyo para este de tipo eventos donde vemos el talento de los chicos y chicas de nuestro departamento Tinogasta”.