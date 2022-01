Javier Milei sorteó su sueldo: el ganador se quedará con $205.000

El diputado habló sobre las polémicas generadas por el sorteo de su salario. Volvió a apuntar contra “la casta”.

Con su base de operaciones en un reconocido hotel de Mar del Plata, el diputado espera el momento.

Javier Milei sorteó su primer sueldo de diputado de la Nación. El ganador fue Hugo Federico Nacarado, de 40 años, que deberá ponerse en contacto con el partido dentro de los próximos 10 días para solicitar el premio de $205.000.

Un millón de personas se habían anotado para el sorteo que se hizo en Mar del Plata en medio de una charla pública que encabezó el economista libertario en Playa Grande,

Si Nacarado no se presenta el sorteo se volverá a realizar para encontrar un nuevo ganador.

La previa del sorteo, un bunker en un conocido hotel de Mar del Plata

Para esperar el sorteo, el dirigente se refugió en el salón de un conocido hotel como base de operaciones. Allí tuvo reuniones y brindó entrevistas sobre su iniciativa.

Lejos de la postura efusiva que lo caracteriza en sus apariciones públicas, se mostró tranquilo. No puede evitar mostrar alegría por lo que define como “un gran resultado” del sorteo: la convocatoria superó el millón de inscriptos. “Estamos sorprendidos y contentos”, asegura.

No tarda demasiado, sin embargo, en recurrir una de sus frases de cabecera. “Este es un mensaje para la casta”, repite, como un mantra.

También le responde a quienes lo acusaron de generar una base de datos propia con la información de los participantes. “Son datos muy elementales y no tienen un objetivo comercial. Son para poder identificar al ganador y comunicarle”, se defiende.

Javier Milei sortea su sueldo. Lo hace desde el hotel Costa Galana de Mar del Plata.

– ¿No cree que hay algún tipo de polémica con el sorteo?

No. El sorteo es para devolverle a la gente el dinero que el Estado le roba con los impuestos porque nadie paga voluntariamente los impuestos. Se hace al azar para que no sea direccionado, sino sería hacer caridad con el bolsillo ajeno. Y hay toda una serie de cuestiones de seguridad, estamos absolutamente tranquilos. La casta política está muy nerviosa con esto. Hay gente que cree que me tienen que echar de la Cámara, siempre están los envidiosos, los resentidos. En el fondo manifiestan su gran fracaso.

– ¿Pero está mal que un diputado cobre lo que cobra? ¿No corresponde que se les pague por legislar bien?

Hay una discusión moral. El Estado se financia con impuestos. Está precedido por un acto de violencia. No da lo mismo que tu sueldo te lo pague quien genera un producto de calidad o que te lo pague alguien que roba. Hay un vicio de origen. Pero yo soy anarco-capitalista, entiendo que pueda haber otras posiciones. El tema es pensar qué sería una remuneración justa. Pero hay muchos políticos que no pueden justificar su estilo de vida. No lo pueden convalidar.

– ¿De qué va a vivir si donas tu sueldo todos los meses?

Yo renuncié a mi trabajo como economista jefe de uno de los grupos económicos más grande de la Argentina antes de asumir. Me dieron licencia sin goce cuando empecé la campaña. Tal como había prometido. Yo puedo vivir de dar conferencias, de vender libros, de dar clases. Hago todo eso.

– ¿Su actividad privada se va a limitar a eso?

Sí, obvio. Para evitar conflictos de intereses. Voy a dedicarme a dar conferencias sobre liberalismo o cosas que no sean sensibles. No quiero que haya ninguna malinterpretación de las cosas. Pero yo soy economista. No como muchos que no pueden ni convalidar ni el blanco.