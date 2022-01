Habló el padre de Nahir Galarza: «Yo no lo maté»

Marcelo Galarza habló cinco minutos después de que se conociera la declaración de su hija. Lo acusa de haber sido el asesino de Fernando Pastorizzo.

Marcelo Galarza, el padre de Nahir Galarza, negó que haga sido el asesino de Fernando Pastorizzo, el joven que fue asesinado de dos balazos y cuya condenada a prisión perpetua fue Nahir.

“Yo no lo maté. Me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir”, comentó en diálogo con Infobae cinco minutos después de que se supiera que la imputada le pidió a su abogada Raquel Hermida Leyenda que denuncie a su padre, a quien ahora acusa de haber sido el asesino del joven.

“Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo”, agregó, y luego dijo: “Yo no voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido”.

Así, la abogada denunció ante la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná a Marcelo Mariano Galarza y acusó a los fiscales y abogados que lo protegieron y la condenaron ”por ser mujer”, informó Infobae. Según Nahir, su padre le disparó a Fernando cuando estaba en el piso, tras aparecer intempestivamente en la escena donde estaba ella con su novio.