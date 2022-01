Guillermo Coppola habló de cómo transitó el Covid-19: «Estuve 48 días gravísimo»

El empresario reveló detalles de lo difícil que fue estar en terapia intensiva como consecuencia del virus.

Guillermo Coppola había contraído coronavirus en enero del 2021 y días después de recibir el alta, su situación se complicó y tuvo que ser internado en terapia intensiva.

Este domingo, en diálogo , el empresario contó cómo fue para él transitar esos días complicados en el Sanatorio Finochietto. «Yo di positivo el 3 de enero (del 2021). Quince días y me dieron el alta. Seguía un poquito sin olfato y un poquito de tos, para fin de ese mes yo estaba perfecto», comenzó relatando.

Luego, agregó: «Fui a Mar del Plata, con mí familia, me quedé hasta los primeros días de febrero. Empecé la actividad, Copa Argentina, volaba, bien».

Sobre el momento de la internación, comentó: «Marzo 13, me despierto y me costaba respirar. Me voy al Finochietto, llego, me revisan y ese sábado a la tarde ya estaba en terapia intensiva».

«La verdad que no conocía eso. Me pusieron como adentro de una burbuja para aislarme y oxígeno fuerte. Estuve 48 días gravísimo y me sacaron», siguió Guillermo Coppola.

«Me trataron muy bien y no me hicieron saber la gravedad. Me sentía mal, me costaba respirar. Después me cuentan y ahí me asusté», explicó sobre su estado de salud.

«Esto me hizo cambiar mí visión de la vida. Nunca le di importancia al trabajo kinesiológico. Hoy hago lunes, miércoles, viernes y sábado trabajos kinesiológicos», agregó.