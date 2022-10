Gran Hermano: el debate con Tomás Holder, el primer eliminado

El tiktoker contó todas sus sensaciones tras convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2022.

El primer eliminado de Gran Hermano fue Tomás Holder, el polémico participante que terminó siendo elegido con casi el 60% de los votos para salir de la casa de Telefe frente a Marcos y Agustín en el reality show; y este lunes rompió el silencio en el debate.

Días atrás, el tiktoker había hecho polémicas declaraciones tras especular con ser el primer expulsado de la casa. «Si quedo eliminado, no me llamen de ningún programa porque no voy a ir», había dicho en la habitación.

Lo cierto es que por contrato, cada participante tiene que asistir a los programas de la emisora para hablar de su paso por el reality.

Qué dijo Tomás Holder en su primera entrevista tras la eliminación

«La gente me sacó más que nada porque jugué totalmente con mi personaje, y me jugó en contra. No me arrepiento. Me divertí. Siempre super que era un juego», lamentó Tomás Holder al ser consultado sobre su análisis de la eliminación.

El ex concursando se definió como «un chico super compañero, amiguero, familiero y noviero» y aseguró que es «nada que ver con el personaje», por lo que insistió: «Entré jugando con mi personaje».

«Cuando sacan a Marcos, me la venía venir», reconoció Holder sobre el momento en que fue eliminado.

En cuanto a la estrategia sobre su forma de jugar, el participante indicó: «No quería apegarme a mi historia para dar lástima. Gran Hermano es un juego y yo quería jugar fuerte».

«Lo que dije en la casa, queda en la casa», sostuvo sobre varias de los polémicos comentarios que deslizó durante su breve participación en el programa.

«No esperaba la nominación de Daniela. Del resto, sí», dijo al enterarse quiénes lo nominaron.

Ya en charla con los panelistas, Holder se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su mamá. Recordó el problema de salud que tuvo en 2022 y que encima estaban muy mal económicamente. «Mi vieja es admirable», dijo antes de conocer la carta que le escribió antes de ingresar a la casa.

CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER GRAN HERMANO, EL DEBATE

El participante eliminado de la casa tendrá una charla íntima con Santiago del Moro en la noche del lunes.

Junto al conductor del reality habrá un equipo de analistas conformado por Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Nati Jota y Ceferino Reato que aportarán su mirada e interpretación de cada etapa del Juego y las estrategias que vayan mostrando cada uno de ellos.

El programa se podrá ver por la pantalla de Telefe o Pluto TV desde las 21.45. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.