Gran Hermano 2023: Emmanuel y Catalina se dijeron de todo en el careo

Emma y Cata tras la fuerte pelea con insultos homofóbicos tuvieron su encuentro a solas en Gran Hermano

Esta noche de jueves en la gala de Gran Hermano, Emmanuel y Catalina tuvieron un careo para calmar los ánimos en el cual se dijeron de todo.

Emmanuel quien se la paso triste por lo acontecido le dijo a Catalina “Nunca tuve ningún problema con vos, siempre fui a buscarte de la mejor manera. No te hice nada malo, yo creo que vos sos así y lo respeto pero no era para llegar a ese extremo. Me siento re mal, angustiado. No pedí ninguna sanción, ni pido irme ni que te vayas”

Sin embargo, Catalina le puso la peor de las ondas y le respondió: “Si yo fuese falsa y quisiera que todos me voten para quedarme, te pediría disculpas por la palabra ‘puto’, pero no. Soy una mina que va de frente, que nunca miente. Mil veces te dije que no era por ahí, y fue de corazón. La palabra está en la jerga, y se la hubiera dicho a cualquier otro. No me gustó cuando me pecheaste»

Emmanuel acusó a Catalina de «Violenta, discriminativa y homofóbica» y la médica le dijo: «Si la gente sintió un agravio por una puteada que lamentablemente tenemos en nuestra jerga, pido disculpas. Yo no soy homofóbica, y Agostina tampoco”