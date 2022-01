Gladys “La Bomba Tucumana” tiene nuevo amor: es bailarín, expolicía y tiene 36 años

La artista confirmó que hay ”mucha onda” con su compañero de elenco, Rodrigo Jara, que antes trabajaba en la inteligencia de la Policía Bonaerense.

Llegó la hora del amor para Gladys “La Bomba Tucumana”: durante los preparativos de la obra Cocodrilísima nació la química con un compañero de elenco. Se trata de Rodrigo Jara, un bailarín que se hizo conocido tras su paso por la pista de Showmatch, La Academia, acompañando a la actriz Mariana Genesio Peña, con quien se rumorea que también hubo algo más que ensayos.

Durante un móvil de Intrusos (América), la cantante reveló un poco de su intimidad. La atracción entre ellos habría surgido en un asado que organizó la cantante en su casa de Carlos Paz. “Había muchísima onda con él, mal, tremenda”, confirmó.

Qué dijo Gladys ‘La Bomba Tucumana’ de Rodrigo Jara

Sin ganas de perder el tiempo y en busca de un amor que dure más que un rato, “La Bomba Tucumana” lo enfrentó a Rodrigo y le preguntó si tenía algún tema y/o fetiche con las edades, ya que ella es “una mujer grande”. Jara, que tiene 36 años, le contestó que “cruza la calle solo”.

“Pasa algo bien extraño con él y conmigo, algo bien raro, que es bien mágico y muy lindo”, describió Gladys sorprendida por la química que existe entre ellos. En su anterior relación, la cantante había hecho unas declaraciones que terminaron con la ruptura de la entonces pareja: había dicho que no sabía si estaba enamorada de él y que fantaseaba con encontrar un amor donde la química le gane a todo.

El conductor Rodrigo Lussich le consultó por qué el vínculo no avanza hacia la formalidad. “La Bomba” respondió que no lo sabía, y que “mientras él la piensa, aparecen otras personas”. “Pienso que le hace muy bien a su carrera que lo relacionen conmigo”, lanzó picante, aunque aclaró que no cree que Rodrigo se esté aprovechando de ella.

“Rodrigo me encanta, es divino, es un chico que me gusta, que él sabe que me gusta , él me dijo que yo también le gusto”, aseguró. Ya hay foto de ellos dándose un beso y la cantante, chapada a la antigua, se avergonzó al verla al aire. “Esto es la vida Gladys, una persona que le gusta otra y se besan. Es normal, ya está, es simple, es la vida”, le dijo la panelista Marcela Baños.

La reacción de Gladys ‘La Bomba Tucumana’ al ver la foto del beso con Rodrigo Jara.

Quién es Rodrigo Jara, el nuevo pretendiente de Gladys ‘La Bomba Tucumana’

Antes de ingresar al mundo de la farándula, Rodrigo Jara trabajaba desde 2006 dentro de la Policía Bonaerense. “Empecé de grande a bailar como un hobby. Era policía y trabajaba en el servicio de inteligencia. En el tiempo que trabajé en el servicio de inteligencia, la división se llamaba ‘prevención del delito’ ya que la palabra inteligencia no estaba bien vista”, dijo en una entrevista que le hizo Ángel de Brito hace algunos meses.

Según el mismo relató, sus tareas se centraban en “infiltrarse” en las manifestaciones sociales para “ver qué querían y cuánto tiempo iban a quedarse”. Trabajó en el caso de Jorge Julio López realizando escuchas y también estuvo en la investigación del caso de Lorena Paranyez, la bailarina quemada con ácido por su expareja.

“Era algo interesante”, dijo. Tras dejar la fuerza en 2013, se consagró como campeón mundial de salsa.

Rodrigo Jara participa en la obra «Cocodrilísima».