Fuerte cruce de Martitegui con Mica Viciconte por la comida gourmet en Masterchef

A la hora de presentar su plato, la influencer terminó discutiendo con el jurado por el término «gourmet».

Pasó una nueva entrega de MasterChef Celebrity y Mica Viciconte no dudo en mostrar su fuerte carácter y tuvo un picante contrapunto con Germán Martitegui por la forma en la que presentó su plato.

El desafío del día giró en torno a la cocina de los distintos países, y en el caso de la influencer le tocó cocinar un plato característico de Egipto, más específicamente un fatteh con pan pita. Más allá de los nervios y los contratiempos en el momento de la preparación, Mica llegó a presentar el plato ante el estricto jurado.

Pero el problema llegó cuando tuvo que contar de qué se trataba su preparación. En todo momento, Mica Viciconte remarcó que se trataba de un plato “algo gourmet” y que por eso había hecho una porción chiquita, pero parece que esta definición no le gustó a Martitegui y la cruzó: “Vos le estás diciendo algo gourmet a algo chiquito, y no es así. Gourmet es algo rico, no chico. Algo chico puede ser una porquería”.

Los fanáticos de la mujer de Cubero saben que es muy competitiva y no se achica, e intentando seguir con su defensa pero el chef, con poca paciencia, le respondió cortante: “No. No podés. Ya está. Acuérdense de eso. No llamen gourmet a algo chiquito, puede ser una porquería chiquita o una cosa gourmet gigante”.

Ignorando el duro comentario, la ex Combate arremetió manifestó: “Es algo mío, es una opinión mía, que cuando yo he ido a varios restaurantes a veces las porciones son más chiquititas, pero si vas a un bodegón ponele, no te sirven solo un raviol con un quesito”.

Para cerrar la discusión tuvo que intervenir Donato De Santis quien explicó que: “Gourmet viene de gourmand, viene de una persona de la cual le gusta elegir y comer y disfrutar lo que está comiendo, pero no es sinónimo de poco”.