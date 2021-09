Entre lágrimas, habló la Leona a la que le robaron la medalla olímpica: «Me duele un montón, ojalá que aparezca»

Sofía Maccari lamentó el robo de la medalla que obtuvo en Tokio 2020 y manifestó su deseo de que aparezca.

La jugadora de la selección argentina de hockey, Sofía Maccari, hizo un desesperado pedido en las redes sociales. «Me duele un montón, ojalá que aparezca», dijo entre lágrimas .

Maccari contó que ayer encontraron el auto y agarraron a uno de los ladrones. «Yo quería hablar con él, le quería explicar lo que significa una medalla olímpica para un deportista. No me interesaba nada más. Son muchos años, esfuerzo. Adentro de esa medalla, que para ellos no es nada, uno tiene muchos recuerdos y personas. Ojalá que me la devuelvan», dijo entre lagrimas.

«Fue una historia muy particular la de esta medalla, por el Covid. Tiene una historia importante. No tiene un valor para ellos, no la pueden vender», dijo y volvió a pedir que se la devuelvan.

Además, la Leona agradeció al municipio de Escobar por buscarla. «Mi compañera también se asustó mucho y no quería bajar porque el auto lo habíamos comprado hace poco, también con mucho esfuerzo. La tuve que bajar a los empujones. En ese momento no me di cuenta que estaba la medalla adentro del auto. Me di cuenta cuando llegué a la comisaría», contó.

Después de que fuera asaltada, la jugadora se volcó a las redes sociales con el fin de contar el episodio, pero también solicitó ayuda para recuperar la medalla que obtuvo con Las Leonas en los Juegos Olímpicos hace escasas semanas.

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso LA MEDALLA OLÍMPICA”, escribió Maccari con profunda tristeza.

“No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info”, escribió la jugadora de hockey dando a conocer el hecho.

Las autoridades policiales intervinieron en el caso y este lunes detuvieron a uno de los ladrones, el otro está prófugo, aunque no entregó datos sobre las pertenencias y apareció el auto.

Maccari estuvo recientemente en los Juegos Olímpicos como reserva del seleccionado conducido por Carlos Retegui y en Tokio logró su segunda medalla debido a que también había ganado una Londres 2012. Las Leonas perdieron la final de los Juegos Olímpicos frente a Países Bajos y sumaron la quinta medalla en los últimos seis Juegos Olímpicos.