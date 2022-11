El intendente recibió al deportista Exequiel Chanampa

El intendente Sebastián Nóblega, recibió al joven deportista Fisoculturista de Tinogasta, Exequiel Chanampa. En la oportunidad el deportista le comentó al jefe comunal, sobre su actividad y su participación en competencias obteniendo importantes logros en la disciplina.

Cabe resaltar, que el pasado 5 de noviembre, el deportista participó en el Torneo de Físicoculturismo en la ciudad de La Rioja, precisamente en el Paseo Cultural, donde en esa oportunidad compitió junto a atletas durísimos de las ciudades de San Juan, Córdoba, Tucumán y La Rioja, logrando un tercer puesto en su especialidad.

En este encuentro, el intendente Sebastián Nóblega, le comunicó al deportista tinogasteño que desde el Municipio se le brindará apoyo económico para que pueda seguir entrenando y perfeccionándose en el fisicoculturismo, y tenga continuidad su carrera deportiva y representar a nuestro departamento de la mejor manera.

Exequiel Chanampa, se refirió al encuentro que mantuvo con el jefe comunal: “A lo que yo me dedico es a la actividad de físico culturismo fitness, mi categoría se denomina Mens Physique que es una categoría fitness – estética en la que evalúan todo, tu condición física, tu desenvolvimiento escénico, tu sonrisa, el peinado, la piel, todo es un conjunto de preparación, que debo llevar a cabo para poder presentarme, doy gracias a Dios que me está yendo bien y esto me permite tener otras ventanas de participación en torneos de mayor envergadura, como por ejemplo en la Ciudad de Córdoba. Desde mi posición a mí siempre me toca competir con atletas que son sponsoreados y yo siempre estoy en desventaja”.

Además agradeció el respaldo del intendente «esta ayuda me sirve para tener mejor preparación y poder competir palma a palma con los mejores atletas del país. Debido a que vengo realizando un trabajo a pulmón, yo siempre tengo el apoyo de mi familia, de mi madre especialmente y es una preparación muy cara, en lo que hace referencia a la dieta, a suplementación y a los cuidados estéticos, es un gasto muy demandante y doy fé de que pude hacer unas buenas presentaciones, entonces con esta ayuda que me va a brindar el intendente me va a servir para estar mucho mejor y poder estar a la altura, estoy muy agradecido por esta posibilidad que voy a tener, que va a hacerme ganar más fuerzas para seguir compitiendo”, remarcó.