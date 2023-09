Cristian Castro habló de su fallido encuentro con Luis Miguel en la Argentina

El cantante abrió su corazón y habló sobre los sentimientos que le suscitaron la noche en la que fue a ver al sol de méxico en el Movistar Arena.

A pesar de la competencia que siempre tuvieron, Cristian Castro siempre mostró una gran admiración por Luis Miguel, a tal punto que fue a verlo durante los conciertos en Argentina.

Si bien tenía deseos por reencontrarse con él, eso nunca ocurrió y sus expectativas quedaron por el suelo. Al respecto, en plena charla con Fernando Dente, Castro manifestó que fue Luis Miguel quien le facilitó la entrada a su presentación en Buenos Aires.

Luego, Castro confesó: “Fui a verlo, pensé que quizás lo saludaba en el camarín, pero no. Pensé que estando en el público me saludaría, me miró en un par de ocasiones, pero lo sentí muy concentrado en su show”.

“Lo disfruté mucho, luego me tuve que ir porque terminaba. Me fui con muchos deseos de una sonrisa, de una mano que me saludara, pero no, está bien Ningún problema, vamos a seguir así hasta el final”, agregó el cantante en Noche al Dente

Respecto a la relación que tuvieron en el pasado, el hijo de Verónica recordó: “Antes fuimos más amigos, salíamos a andar juntos en la moto de agua inclusive y ahora él no me quiere saludar», aseguró el cantante mexicano.

«Creo que es un muchacho muy comprometido, compararlo conmigo es un error y es injusto. El triunfo de Luis ha sido devastador y no se compara con mi triunfo», explicó Castro sobre la posible reacción de Luis Miguel.