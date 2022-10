Conmovedor: Chio recordó la trágica muerte de su madre Gilda

El joven relató el trágico accidente en el que falleció su madre y su hermana, y luego emocionó a todos con una canción.

Fabricio «Chio», el hijo de Gilda, emocionó a todos al recordar la muerte de su madre durante su participación en PH: Podemos Hablar.

«Es fecha me marcó. Es como que el nene ese quedó ahí», contó al referirse al accidente en el que murió su mamá y su hermana, en respuesta a la consigna del conductor.

Sobre el trágico accidente, Chio relató: «Subimos al micro, elegimos el asiento con mi hermana. Elegí el tercer asiento, y me quedó con ella durmiendo como siempre. Abrí los ojos, y estaba solo, porque mi hermana estaba adelante con mi mamá. Me quedé en el lugar, cerré los ojos, me dormí y me despertó en un lugar que no reconocé. Con otros olores y sonidos, y que te marcan para siempre».

«El mensaje final es mi presente, porque pude avanzar. Me costaba mucho haber presenciado eso. Yo me escapé del dolor, pero de golpe me aparecía Gilda en un club o en un boliche», lamentó el hijo de la popular cantante.

Chio reveló que no le contaba nadie que era el hijo de Gilda, ni siquiera a su mujer, quien se enteró después de un año de relación. «Estábamos festejando el año de novios y me llama mi viejo que había tenido un ACV. Se enteró cuando fue a la casa de una amiga muy fanática de Gilda, y me vio en una revista. Me llamó, me preguntó si era el hijo de Gilda y fue un alivio para mí», añadió.

Luego del conmovedor recuerdo, Chio cantó una canción de autoría propia que está relacionado con su historia, y emocionó a todos en PH: Podemos Hablar. Incluso Tomás Holder no pudo contener las lágrimas.