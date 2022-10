Con lágrimas en los ojos, Shakira se animó a contar por qué Gerard Piqué la abandonó: “Ya no eras el mismo”

La cantante lanzó “Monotonía” junto a Ozuna y no se guardó nada. En las redes agradeció el apoyo recibido tras el estreno y reconoció que tiene el corazón roto.

Shakira y Gerard Piqué fueron pareja durante 12 años.

Shakira por fin se sinceró sobre su separación de Gerard Piqué, con quien estuvo en pareja durante 12 años. Cuatro meses después del comunicado de prensa en el que anunciaron la ruptura, lanzó “Monotonía”, una bachata a dúo con Ozuna, donde dio detalles del momento en el que el futbolista decidió alejarse para siempre de ella.

En la grabación, a la colombiana se la ve con un agujero en el pecho tras un disparo recibido de un hombre vestido exactamente igual al futbolista en “Me enamoré”, el videoclip de la canción que le dedicó en 2017.

Shakira hundió al defensor del Barcelona por cómo la trató en la recta final de su historia de amor. “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Te lo digo con sinceridad, tú estas frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. Siempre buscando protagonismo, y te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, entonó envuelta en un mar de lágrimas.

Más claro echále agua: Shakira confirmó que Piqué le rompió el corazón. En su nuevo videoclip le dispara un hombre vestido igual al jugador en «Me enamoré».

Shakira reconoció que sigue triste por su separación de Gerard Piqué

A la cantante le afectó mucho que el futbolista se mostrara nuevamente en pareja tan rápido. Aunque sabe que él le había sido infiel, le había pedido que por favor esperara un tiempo prudente para blanquear una novia, pero a las palabras se las llevó el viento.

Gerard Piqué no tardó en presentarles a Clara Chía Marti a su círculo íntimo. Después de haber desfrutado de un recital en Los Pirineos, donde fueron sorprendidos a los besos y abrazos, la llevó al casamiento de un amigo para blanquear el romance.

Tras el lanzamiento de “Monotonía”, Shakira les agradeció a los fans por la gran cantidad de reproducciones. “Gracias a toda mi gente. Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo”, se sinceró.

El comunicado con el que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación

El 4 de junio, después de varias semanas con el rumor instalado, Shakira y Piqué emitieron un comunicado de prensa para confirmar el fin de su relación. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicaron.

La ahora expareja se conoció en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, donde la colombiana interpretó la canción “Waka Waka”. Oficializaron su relación en 2011, cuando ella se mudó a Barcelona. En 2013 nació Milan y en 2015 Sasha, los dos hijos que tienen en común.

Shakira y Piqué junto a sus dos hijos .

“Supe que él sería el único hombre para mí. Me acuerdo perfectamente que estábamos grabando el videoclip de ´Waka, Waka’ y que, cuando terminamos se me acercó y me dijo: ‘Voy a ganar este Mundial, porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica’. ¡Y lo cumplió!”, detalló la artista en una entrevista hace un tiempo.