Atuel, el videojuego documental argentino sobre el cambio climático en Mendoza

Pablo F. Quarta y Santiago Franzani, los creadores de un juego que se parece más a una experiencia mágica y surreal: “Queríamos que se sintiese como un sueño”.

Atuel es una experiencia de viaje contemplativa.

“Atuel propone una experiencia meditativa, de exploración y reflexión. Juega con una narrativa fragmentaria compuesta de testimonios humanos y perspectivas no humanas que se unen para formar un único relato interconectado, casi como si fuese un caleidoscopio”. Así definen sus creadores al videogame documental argentino que se estrenó esta semana y sorprende por su impacto visual y su jugabilidad original.

Atuel no es un videojuego normal. Por empezar, es argentino. Y eso ya lo destaca de la mayoría de los títulos del mercado. Pero además de ser un videogame hecho e inspirado en el país, es un documental onírico e interactivo con un diseño asombroso.

“Queríamos que Atuel se sintiese como un sueño”, comentó Santiago Franzani, artista, diseñador principal y desarrollador de Atuel junto con Pablo F. Quarta.

Desarrollado por ambos en conjunto con la cooperativa independiente de videojuegos Matajuegos y el grupo de documentalistas The 12.01 Project, Atuel es un videojuego documental surrealista sobre el cambio climático en el Valle del Río Atuel en Mendoza.

“El juego es una experiencia para recorrer la espacialidad de toda la zona del Atuel y atravesar diferentes aspectos del lugar”, explicó Franzini. “Comenzamos siendo un río que baja del deshielo, manejamos el agua dentro de diferentes vertientes, nos convertimos en un pez, en un zorro, en un cóndor… Mientras viajamos, además, vamos escuchando entrevistas a un historiador, una bióloga, un geólogo, un lugareño y otros personajes”.

Pablo F. Quarta, productor y diseñador del videojuego, agregó que: “En Atuel, recorrés paisajes oníricos inspirados por la topografía real del Valle de Río Atuel, empezando desde El Sosneado al pie de la cordillera y terminando en el embalse del Valle Grande. Durante la exploración tu perspectiva va cambiando, te transformás en diferentes animales del ecosistema, y en otros elementos, como una nube o el río mismo”.

Paisajes oníricos del videojuego inspirados por la topografía real del Valle de Río Atuel.

Cómo nació la idea de Atuel

El proyecto inicialmente surgió como un acompañamiento de un documental sobre río Atuel estrenado este año. “La posibilidad de hacer el juego nos llegó un poco de casualidad”, explicó Santiago. “El videojuego fue financiado por la municipalidad de Coventry, en Inglaterra. Uno de los documentalistas, que es de allá, consiguió los fondos a través de un programa cultural cuya consigna era hacer un videojuego. Así surgió la posibilidad”.

Franzani destaca que la idea del Atuel como videojuego no fue de ellos: “Cuando se acercaron a nosotres les documentalistas para charlar la posibilidad de hacer un videojuego basado en el río Atuel y el documental, recuerdo que había varias ideas sobre cómo podía ser el juego, pero ninguna me pareció realizable dado el presupuesto acotado del proyecto. En un momento se mencionó la posibilidad de hacer algo parecido a un “walking simulator” (un juego narrativo de exploración de ambiente) y de ahí empezó el proceso que llevó al juego final”.

El proceso creativo de Atuel

El proceso de creación de Atuel debió conjugar el trabajo de ambos equipos -documentalistas y desarrolladores de videojuegos- para adaptar correctamente el concepto del documental a la interactividad.

En cuanto a la inspiración para el desarrollo y el diseño, Santiago Franzani explicó : “Partiendo un poco del concepto de que el agua no es solo el río sino todo lo que le da vida, lo primero que se me ocurrió como diseño es el juego Everything de David O´Reilly. Un título en el que te transformás en todo lo que tiene vida. También pensé en los documentales de Patricio Guzmán, el cineasta chileno, quizás por la temática y por cierta cercanía geográfica”.

¿Cuál es el objetivo de Atuel?

“Nuestra intención no es informar sobre el calentamiento global o la sequía, que son conflictos de público conocimiento, porque corremos el riesgo, en la sobreinformación, de generar rechazo y evasión”, afirmó Franzani. “Si bien Atuel no es un juego activista habla de una problemática que estamos viviendo de una manera poética y reflexiva. Con los recursos narrativos de los videojuegos, la jugadora puede relacionarse sobre estas cuestiones de una manera más sensible y no tan racionalista”, dijo .

Para finalizar, Santiago expresó que: “Si vemos a Atuel dentro de la cultura gamer, parece ser bastante el anti-juego: se trata de una experiencia de viaje contemplativa, que nos transforma en diferentes seres, con momentos entre poéticos y surrealistas. El juego se inscribe en ese tipo de estética, en un género muy poco explorado como es el de videojuego documental, que todavía no sabemos si existe como género en sí.

Una vez que terminamos el avance para presentarlo, al verlo me di cuenta de que no tenía memoria de haber visto un videojuego hablado en español argentino, e incluso con acento lugareño. Es un juego raro que le habla al mundo que hay afuera de la cultura gamer, que suma nuevas temáticas al medio y que saca al medio de su endogamia”.

Pablo F. Quarta agregó que: “Los videojuegos, como medio, suelen huirle al presente y al mundo real, e incluso cuando se basan en lugares reales y tocan temáticas actuales, tienden a hacerlo a través de la ficción. El género de documental es uno que se trabaja muy poco en los videojuegos, y son aún menos los juegos que lo exploran a través del surrealismo y el expresionismo como lo hace Atuel.

También es poco común que los videojuegos, incluso los que están desarrollados en Argentina, traten sobre nuestro país y enfoquen a voces locales. Varias personas nos han dicho que es la primera vez que se encuentran con un videojuego hablado en castellano argentino y con acentos locales.

Nos parece que el medio necesita más de eso, de juegos que se enfoquen en historias, voces y estéticas específicamente autóctonas y periféricas, sean de donde sean, en vez de trabajar dentro de los cánones y espacios ya establecidos, que suelen ser genéricos y responder a realidades y fantasías del norte global.

Santiago muchas veces lo compara con la experiencia de escuchar un disco de música ambient, y me parece una comparación acertada”.

Cómo jugar Atuel

Atuel, que fue finalista del premio “Most Amazing Game Award” en A MAZE, el festival de juegos artísticos de Berlín, que se otorga al “contenido interactivo más relevante, vanguardista y lúdico” del año, puede descargarse gratis en https://matajuegos.itch.io/atuel.

De todas maneras, en la ventana de descarga del sitio, quienes quieran podrán dejar una donación a partir de 2 dólares como agradecimiento o muestra de apoyo a los desarrolladores del juego.