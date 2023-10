ANSES: la importante decisión por la alta demanda para acceder al nuevo IFE

La Administración Nacional de Seguridad Social aportará un nuevo bono para trabajadores informales. Enterate cuánto y cómo podrán obtenerlo.

Luego de que el Ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, anunciara esta nueva ayuda económica de hasta $94.000 para trabajadores informales que tiene el paso a paso e implementación similar al IFE, otorgado durante la pandemia.

La ANSES, ante la alta demanda tomó una nueva decisión para aquellas personas que quieran inscribirse.

La decisión de ANSES ante la alta demanda para cobrar el nuevo bono

El organismo registró gran cantidad de intentos para acceder al formulario de inscripción para cobrar el bono de $94.000 para trabajadores informales. Por lo tanto, la Administración comunicó su decisión de extender el horario de inscripción para cobrarlo. Hasta finales de octubre, de 14 a 24 horas se podrá acceder al formulario a través de la web del organismo para pedir el refuerzo.

Requisitos para anotarse en el nuevo bono de ANSES

No recibir prestación por desempleo

Tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023).

Contar con, al menos, 2 años de residencia permanente en la Argentina.

No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares.

No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

No ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado.

No contar con cobertura de salud.

No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023.

No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Cuándo paga ANSES en nuevo IFE 2023

Una vez realizada la inscripción en ANSES, se debe esperar a que se apruebe la solicitud. De esta manera, el beneficiario del bono podrá conocer su fecha de cobro en la página web oficial a través del calendario de pagos, que comienza el 9 de octubre.