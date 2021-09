Aníbal Fernández adelantó algunos lineamientos de su futura gestión y dijo: “Lo veo al Presidente con la lanza en la mano”

A horas de asumir su cargo como ministro de Seguridad, el exinterventor de YCRT también contó que habló con Sergio Berni, con quien tiene una buena relación.

Aníbal Fernández se suma a los ministros de Alberto Fernández .

A horas de asumir su cargo como ministro de Seguridad, Aníbal Fernández adelantó algunos aspectos que abordará durante su gestión. Además de afirmar que mantendrá “las cuatro cúpulas” de las fuerzas que liderará, aseguró que “nunca más puede pasar lo de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel” y destacó: “Hablé con Sergio Berni ayer, con quien tengo una relación muy buena hace muchos años, hay que sentarse”.

Asimismo, advirtió que los cambios impulsados por Alberto Fernández “tienen que ver con darle mucho volumen político y discusión donde está faltando, a lo mejor, estatura para dar esa discusión”, al tiempo que al hablar sobre la Policía Federal aseguró: “Quiero explotar la formación en la investigación, no quiero verlos en la calle”.

“Aspiro a reunirme con las cuatro cúpulas de las fuerzas de seguridad el día martes, cuando quiero comenzar a tomar decisiones”, dijo Fernández en una entrevista y agregó “He hablado con ellas y voy a mantenerlas, no está para andar inventando nada”.

Según explicó, antes de asumir su cargo ya estuvo “dando tarea para el hogar de lo que pienso y de lo que creo, y trabajando fuertemente sobre a dónde queremos ir”.

Por otro lado, al ser consultado sobre su relación con el ministro bonaerense y el porteño, Fernández afirmó: “Hablé con Marcelo D´Alessandro, con quien quedamos en juntarnos en estos días. Hablé con Sergio Berni ayer, con quien tengo una relación muy buena hace muchos años, hay que sentarse”.

“Hay cosas que quiero redimensionar. La PFA no es la que yo tuve. También hay una Policía de Seguridad Aeroportuaria que no para de crecer”, afirmó el exinterventor de YCRT y añadió que “Gendarmería, Prefectura y Aeroportuaria tiene sus propias historias”.

En ese tono, Fernández aseveró que “nunca más puede pasar lo de Maldonado, nunca más puede pasar lo de Rafael Nahuel”, y destacó que, pese a que “se necesita personal en la calle”, no quiere “que sea la Policía Federal. Creo que tiene cuadros de fondo para investigar, y la fuerza tiene que proponerse investigar”.

Por otro lado, al ser consultado sobre los cambios en el Gabinete nacional, exjefe de Gabinete aseguró: “Yo soy un hombre del Presidente, no tengo ninguna duda de eso. ¿Y quién puede dudar de mi relación con Cristina?” y agregó: “La charla con Alberto fue muy buena, no me ofreció nada ni fui a pedirle nada. Siempre digo que tengo un amigo que es presidente. Charlamos de un montón de cosas que estaban sucediendo y hasta ahí llegó mi amor”.

“Lo veo al Presidente con la lanza en la mano y tomando decisiones segundo a segundo y eso me satisface. Él me convocó, hay algún entretelón que alguna vez lo contaré”, afirmó el exinterventor de YCRT y añadió: “Alberto me mandó un mensaje proponiéndome esto y le dije que sí inmediatamente. Yo estoy dispuesto a acompañarlo y a ayudarlo. A algunos les cayó bien y a otros, mal”.

Es más, según Fernández “los cambios tienen que ver con darle mucho volumen político y discusión en los ámbitos donde está faltando estatura para dar esa discusión”, y sentenció: “Vamos para adelante y no hay tiempo que perder. Siempre digo que hay dos cosas que no me gustan tibias: el mate y el peronismo”.