Silvia Süller y sus sentimientos al separarse: «Me saqué un peso de encima, era un poco psicópata»

Silvia Süller mostró su lado tierno y apenas le dijo a su ex novia «poco psicópata». Y aclaró, luego de pelearse, que el novio de apenas 23 años solo podía darle «algo de diversión».

Silvia Süller volvió a separarse, esta vez de su novio uruguayo, de apenas 23 años, con quien mantenía una relación a distancia porque el chico vive en Uruguay.

«No hay amor. Yo estoy perfecta y me saqué un peso de encima. Un poco psicópata también él. Esas cosas no me gustan. No sé si se fuma un porro o algo, no estaba siempre bien», disparó «La Süller» en el programa de Juan Etchegoyen, sobre Martín Lema, el joven uruguayo con el que mantenía una relación.

«Se perdió la magia y ya pasó un año, no es lo mismo que al principio. Estos últimos meses fueron chatos y yo soy una persona que me tenés que divertir y hacer reír. Fueron meses muy lindos los primeros pero ahora los últimos no», agregó.

En nene no sabía los continentes

«A mí me molestaba mucho que no haya terminado el colegio, que no sepa los cinco continentes. Que no estudie periodismo como dice. Aparte tiene 23 años, hay 40 años de diferencia. Qué voy a pretender. Me lo tomo como un divertimento en un año de pandemia donde la pasé bien», explicó.

«Él últimamente estaba muy metido en sus cosas con sus amigos, de aquí para allá. Antes hablábamos todas las noches y ahora no tanto. Esas cosas me fueron enfriando, él vive en otro país. Qué puede darme un chico de 23 años, diversión, nada más”, agregó.

Apertura de fronteras

«Ahora abren las fronteras en septiembre y lo corté ahora para que no venga, me aburrí. Se terminó porque me aburrí. Él me aburrió. Yo no siento nada por él. No hay sentimientos, más allá de una amistad», sentenció.