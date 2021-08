Rosario: robo, amenazas y balacera

«Mi hija se salvó porque Dios nos protegió», dijo la propietaria del kiosco baleado. El ataque quedó filmado a través de una cámara de seguridad.

La semana pasada delincuentes habían robado un kiosco en la localidad de Granadero Baigorria, en ese momento les dijeron a las víctimas que si realizaban la denuncia los iban a «matar a todos». A pesar de no haberla hecho, el lunes por l noche volvieron les balearon el local.

En las imágenes que quedaron grabadas por una cámara de seguridad del kiosco, se ve el momento en el que dos personas llegan en moto, uno de los delincuentes se baja con el revolver en mano y les balearon el frente del kiosco. Una nena de 9 años, que es hija de los propietarios, se salvó de milagro.

Valeria, propietaria del kiosco, en diálogo contó que: «El sábado 24 de julio vinieron a robar al kiosco y después aparecieron el 1 de agosto a las 10 y media de la noche y tiraron. En el momento del robo le dimos lo que querían y se fueron porque empecé a gritar. Antes de irse me dijeron que si llamaba a la policía me iban a matar y nos iban a destrozar el negocio».

«Yo no hice la denuncia pero es la misma policía que los está buscando porque uno de ellos se escapó de (la cárcel) de Piñero», explicó la mujer.

«Nosotros no llamamos a la policía lo hicieron los vecinos. La policía actuó bien y al otro día allanaron la casa de la madre de uno de ellos. Yo en el momento no los denuncié porque tenía miedo por mi hija de 9 años y pensé que no iban a volver. Escucho el ruido y me angustió», dice la mujer.

Sobre como está su hija, Valeria relató que la nena está durmiendo en la casa de una vecina y que no quiere volver al lugar porque tiene miedo. «Yo necesito un patrullero en la puerta y no me lo pueden dar. La gente tiene miedo de venir al lugar y me dicen que el ‘tipo’ es muy groso y me va a matar», remarcó la mujer.