Ricardo Darín se hartó de “la grieta” política: “No me la fumo más”

Aseguró que ya no ve a los partidos políticos unidos con el objetivo de frenar la pandemia.

Ricardo se refirió a “la grieta” política.

Preocupado por el avance del Covid-19, Ricardo Darín reflexionó sobre sus devastadoras consecuencias. Al hacer hincapié en la Argentina, se mostró harto de “la grieta” política que aún hoy, pese al delicado contexto, siente que prevalece.

“¡No me fumo más la grieta!”, exclamó en diálogo con el programa Living in América. Y explicó por qué: “Viene desde tiempos tan inmemoriales que solo cambió de cara o de color, pero en realidad esta cosa del ‘si vos no pensás como yo sos mi enemigo y tengo que eliminarte’, no va”.

Además de asegurar que la grieta es “una gran pérdida de tiempo y de energía”, aclaró que ya no ve a los partidos unidos con el objetivo de frenar la pandemia pese a sus diferencias políticas. “Apareció algo y se empezaron a separar. ¿Entonces la súper prioridad no es la salud de la población? Me empecé a asustar, pero como ya estoy acostumbrado, después me calmé”, aseguró.

En la misma línea, apuntó fuerte contra quienes aprovechan esta delicada situación para alcanzar sus objetivos pese al malestar de los demás. “Creo que tristemente hay quienes de este encierro han sacado provecho, que lo hacen de cualquier cosa, le sacan agua a las piedras”, sentenció.

Antes de cerrar, remarcó que “todo el mundo está al tanto de que la gente no da más” pero que espera que los políticos tengan claro el por qué de la inminente “flexibilización”. “Me gustaría pensar que, al igual que al principio, lo que está primero es la salud de la población”, concluyó, preocupado.