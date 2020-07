Murió el cantante Juan “Corazón” Ramón

El artista de 80 años tenía pulmonía y gastritis crónica. Su salud estaba muy debilitada.

El cantante Juan “Corazón” Ramón murió este jueves a los 80 años a causa de una pulmonía. El reconocido artista tenía desde hace ya un tiempo su salud debilitada. Su esposa fue la encargada de comunicar la triste noticia.

“Lamentablemente falleció Juan Corazón Ramón de pulmonía. Sufría una gastritis crónica, estaba muy debilitado, deshidratado. Venía con problemas hace mucho tiempo. Gran ícono de la canción y muy querido por colegas y por el público. Me lo confirmó Isabel, su esposa. Q.E.P.D”, publicó el periodista Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter.

Ellery Guy Rech, como era su verdadero nombre, nació el 13 de enero de 1940 en Cañada de Gómez, Santa Fe. Sus comienzos en la música se dieron en los ’60 cuando hacía versiones de artistas italianos y franceses ya consagrados. Estas interpretaciones de las baladas románticas le valieron el apodo de “Corazón”.

Temas como “Tabaco y ron”, “Cariñito” y “Suena el teléfono”, le dieron fama y reconocimiento y son solo son algunas de las 1300 canciones que grabó a lo largo de sus seis décadas de carrera.También interpretó tangos y piezas tropicales.

Además de la escena musical, supo dedicarse a la actuación y participó de películas como Nacidos para cantar (1965); Una ventana al éxito (1966); El bulín (1969) y En busca del brillante perdido (1986).

En 1977, y hasta 1983, Juan Ramón se radicó en Perú. En una entrevista hace unos años recordó: “En un momento dado dejé de cantar y me fui ahí, donde conocí a mi esposa. Dije que no iba a regresar más a la Argentina, pero un día me senté en una plaza y había una iglesia enfrente”.

“Yo sabía que tarde o temprano iba a volver a mi país. Y fue en ese recogimiento, enfrente a la casa de Dios, donde una voz me dijo que ‘tarde o temprano, el público está‘. Y un día me lo encontré al productor Mario Kaminsky y me ofreció volver. Lo hice y, hasta hoy, como me dijo esa voz, ‘el público está conmigo’”, completó en ese entonces.