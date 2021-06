MasterChef: echaron a Alex Caniggia y los jurados lo liquidaron

Cande Vetrano, Gastón Dalmau, María O’Donnel, Claudia Fontan y Sol Pérez zafaron por la intempestiva deserción del hijo del «Pájaro» y Mariana Nannis.

La gala de MasterChef Celebrity Argentina fue una de la más amargas de toda la competencia. Alex Caniggia decidió no presentarse sin contar con una justificación, por lo que el jurado decidió que sea él quien abandone la competencia.

“Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó, no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá hoy con nosotros, nos parece que, como jurados, teníamos que tomar una decisión y lo más lógico, me parece, que, si alguien no se presenta sin causa, tiene que abandonar el certamen”, explicó el jurado Germán Martitegui.

Enojado, el chef continuó: “Más aun en estas instancias, donde hay que poner todo, donde estamos eligiendo a alguien que va a tener un trofeo, y que no es solo cocinar bien, sino que es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche”.

«Saborcito amargo» de Donato de Santis por la actitud de Alex Caniggia

«Es difícil hablar de una persona que no está, ya que más allá de todo, tuvo un camino interesante, brindó una atmosfera particular en este certamen, me hubiese encantado compartir estas palabras y más. Tiene un saborcito amargo, más allá de las razones, que pudo haber tenido, pero no tenerlo acá para festejarlo por todo lo que hizo hasta hoy”.

Damián Betular cargó contra las cinco nominadas

“Alex deja la competencia por decisión nuestra, por no presentarse a un domingo de eliminación, respiren y utilicen esto, porque los cinco platos estaban para irse. Así que recapaciten, mañana empieza una semana nueva con mucha más presión y les vamos a exigir el doble de lo que les exigimos hoy”.

Para Martitegui «en algún momento iba a chocar con una pared»

“Yo tenía cero expectativas con Alex como persona, como cocinero, como personaje. Me parece que, como todos, nos fuimos encariñando con un personaje que acá dentro, entre nosotros, resultó ser completamente diferente a lo que las expectativas decían que iba a ser. Pero también estaba esa sospecha, ¿habrá cambiado realmente?, la verdad es que uno conoce muy poco de todo esto. Todo el tiempo le fuimos marcando, ‘mira que hay límites, reglas, las recetas se leen, mirá que esto, lo otro’. Todo el tiempo percibí que en algún momento iba a chocar con una pared y fue esta. Me da mucha pena que sea de esta de manera. Alex, si estás viendo, nos hubiera gustado despedirnos de forma, como es Masterchef, como hacemos acá, haciendo las cosas de frente. Eso es lo único que tengo para decir”.