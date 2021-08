Leonardo Sbaraglia explicó por qué se demora el estreno de la serie sobre Diego Maradona: “Deben estar repartiendo los pedazos de la torta”

El actor, que interpreta a Guillermo Coppola en la ficción, lamentó los retrasos que sufrió la producción. Además, contó que se postergaron las grabaciones de la segunda temporada.

El actor dijo que las grabaciones podrían reanudarse en marzo.

No solo se demoró el estreno de la serie Maradona: Sueño Bendito, también se viene postergando el rodaje de la segunda temporada. La superproducción sobre el Diez se encontró con varios problemas legales en su camino y todavía no se sabe cuándo llegará finalemente al catálogo de Amazon Prime. Mientras se espera su lanzamiento, Leonardo Sbaraglia hizo una fuerte especulación sobre los motivos de la demora.

Para el actor que interpreta a Guillermo Coppola en la ficción, el conflicto entre las partes involucradas es casi inevitable. “Siempre va a haber cierta subjetividad y cierta ficción porque cada quien tiene otra versión de Maradona. Y cada quién tendrá también su versión de Claudia”, explicó en diálogo con Marcela Coronel en Mientras Tanto (Radio FM 94.7). Y añadió: “Cada quién tiene una versión mía: mi vieja te va a decir una cosa y un compañero que tuve hace 15 años, te va a decir otra”.

Refiriéndose al conflicto de intereses que rodea a la producción, el protagonista de Al Final del Túnel imaginó que existe un trasfondo económico. “Lo que habrá en el medio es una cuestión de ir negociando y repartiendo los pedazos de la torta. Todo el mundo quiere vivir bien. Si están hablando de la vida de uno, uno quiere participar”, sostuvo.

Durante la charla, de la misma manera que había hecho en una entrevista con Jimena Grandinetti para A lo Grandi en las plataformas digitales , Sbaraglia recordó que Claudia Villafañe había sido alumna de su mamá. “Al día de hoy, siguen teniendo buena onda, aunque no sé si tienen mucho vínculo”, explicó. Y, más allá de ese comentario, prefirió no hablar sobre la madre de Dalma y Gianinna.

“Me cuesta mucho opinar porque no quiero generar más leña al fuego dentro de una situación que entiendo que, por muchos de los problemas que están sucediendo al no poder encarar la segunda temporada, nos está generando a todos nosotros un hueco laboral tremendo. Se tendría que haber empezado a rodar en junio del año pasado”, analizó.

Luego, reconoció que no sabe cuáles son las razones por las que no se reanudan las grabaciones. “Dicen que recién vamos a hacerlo el año que viene. Y entiendo que muchas de las causas han tenido que ver con discusiones, no sé si con Claudia o si tal vez ha afectado la muerte de Diego afectó en cómo es la nueva repartija en torno a los derechos. No quiero opinar al dope, ni generar más leña al fuego. Debe estar ya bastante caldeada la situación”, expresó.

En ese sentido, también expuso que Amazon no le informa al elenco sobre las internas que paralizan el lanzamiento. “Creo que no nos quisieron contar nada a nosotros, justamente para que no pasen estas situaciones y no salgamos a hablar. No tenemos idea de qué está pasando. Sí sabemos que se empieza a rodar en marzo, pero estamos igual que ustedes: no tenemos idea”, lamentó.

Respecto a cómo preparó su personaje, Leo agradeció que el exrepresentante del astro estuviera siempre dispuesto a asesorarlo. “Es un señor, a pesar de que él tampoco tuvo mucha relación con la producción. Ahí tampoco me puedo meter, es muy personal cómo decide pararse la producción frente a Guillermo y desde dónde decide pararse Guillermo frente a la producción”, concluyó.