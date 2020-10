Laura Fidalgo abandonó una nota por Zoom a los gritos

La bailarina se enojó por un chiste que le hizo Marina Calabró y no lo soportó.

Este viernes en Confrontados estalló la guerra menos pensada, durante un Zoom con Laura Fidalgo la cual estalló contra Lizardo Ponce y Marina Calabró.

La bailarina se disponía a hablar de la postura que tiene ella con respecto a los influencers, cuando la conductora le hizo una humorada con respecto al panelista, que se encontraba en el estudio.

Marina Calabró intentó bromear con Laura Fidalgo diciendo: “Los veía recién en un plano a vos y a Lizardo Ponce, quiero ver como quedaron un poco las cosas entre ustedes. Pero antes vamos a Carlos Monti para que nos cuente, antes del trago amargo que será tu reencuentro con él”.

Esto hizo estallar a la bailarina: “No disculpá, todo bien. Pero la verdad los respeto y no quiero ningún trago amargo. No me interesa, tengo alto humor, pero no me gusta la chicaneada. Les estoy dando la nota, pero no me gusta que se rían, no me gusta la falta de respeto de nadie de ahí”.

Sin ánimos de calmarse Laura Fidalgo comenzó a subir el tono de la conversación, si dejar hablar a Marina Calabró ni a ningún otro panelista. Cuando Lizardo Ponce se hartó de escucharla y quiso responderle ella abandonó el móvil diciendo: “Con esa cara de buenito se está metiendo con mi trabajo y con eso no tranzo”.