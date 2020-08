La reacción de Carla Peterson cuando le preguntaron si estaba embarazada

Con una dosis de ironía, la actriz contestó a la inquietud de una seguidora y la invitó a reflexionar.

Una seguidora de Instagram le preguntó si estaba en la dulce espera y la actriz no lo dejó pasar.

Hace algunos años, probablemente la pregunta habría sido una más del montón. Pero en el 2020, hay mensajes que referentes del medio artístico como Carla Peterson ya no se permiten pasar por alto. De más está decir que no le causó ninguna gracia pero aún así, la talentosa actriz eligió la vía del humor y la ironía para contestar con altura a una inquietud que la tomó por sorpresa.

Fue luego de que una seguidora le preguntara, justo debajo de una foto donde viste ropa deportiva ajustada, si estaba embarazada. Y aunque la pareja de Martín Lousteau trató de ser lo más elegante posible, sin caer en lugares comunes ni muchos menos responder con un agravio, no se la dejó pasar.

“Eso está muy bien Verónica, buena esa actitud! Sin agredir ni insultar”, respondió Carla ante el interrogante de si se encontraba embarazada. Y luego, para que no se malentendiera, aclaró: “No me ofendí, pero a veces me pregunto cómo miramos a la gente y sobre todo a las mujeres nosotras mismas”, reconoció la popular artista invitando a la reflexión colectiva sobre todo de las mujeres.

El inesperado cruce virtual se originó cuando Peterson regresaba de sus habituales salidas matinales a correr. Una costumbre adoptada en cuarentena y de los pocos momentos en los que la intérprete, que elige un horario muy temprano para no cruzarse con tanta gente, se conecta con el exterior. “Hoy fueron 16 kilómetros. Qué se yo a dónde me llevan pero ya tengo mi premio del día. Esa postal de la costanera amo. Este es el equipo, la squadra runnera del amor, mi primo y yo. Él que ya se corrió unas cuantas de 42, me llevó algo que toman en las maratones. Me parece que no me gustó. Acá les dejo testimonio de este desafío matinal”, compartía la intérprete junto a la foto donde empezó todo.

Para dar por cerrado el tema pero sin perder jamás el humor, la actriz compartió una historia de Instagram horas después del episodio. “Freedom a las panzas. Desabotonate el jean, bebota. Free your Belly”.

Esta misma semana, la actriz que convive con Lousteau y su hijo Gaspar, pasó por el programa Estelita en casa, el nuevo ciclo de Jey Mammón en América TV y respondió a varias preguntas picantes. Entre ellas, con cuánta frecuencia tenía intimidad con su pareja en aislamiento. La ex protagonista de 100 Días para enamorarse admitió que le resultaba imposible debido a la convivencia 24/5 con su pequeño pero sin dudas, la declaración más hot llegó con la pregunta final: “¿Qué preferís, una noche de sexo desenfrenado o una milanesa con papas rejilla? La respuesta, ante la negativa de quedarse con las dos opciones, hizo tentar a más de uno: “Prometeme la milanesa después. Pero creo que prefiero la noche de sexo desenfrenado”.