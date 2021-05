La bochornosa experiencia musical de Wanda Nara

Cae reveló que trabajó con ella en un proyecto que nunca llegó a destino. Tremendos detalles.

Cae reveló en Los Mammones una anécdota con Wanda Nara, cuando ella estaba decidida a grabar un disco con canciones de su autoría: «Ella vino con su manager y su novio, llegó dos horas tarde, y yo por esperarla me había guardado dos barritas de cereal. El novio y el manager me las morfaron. Encima no me pagó. Fue imposible que pegue media nota».

Preocupado por terminar su trabajo a pesar de todo, el músico decidió apelar a otros recursos: «De última dijimos: ‘La grabamos y le ponemos Auto-Tune, un programa que sirve para afinar la voz. Pero para que funcione tenés, aunque sea, que arrimar a la nota, y ni siquiera».

Pero el momento del cierre fue lo mejor: «Le dije a mi mujer lo que me estaba pasando, y me contestó: “Si querés te lo canto yo”, aclaro que ella no es cantante. Entonces la hice cantar a mi mujer, después se lo mostré a Wanda y me contestó: ‘Quedó perfecto, no parece mi voz’».