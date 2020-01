Habló la supuesta amante del Polaco: “Si no pasó nada es porque yo no quise”

Ayelén, que se sacó fotos junto al cantante, aseguró que él la quiso seducir.

Se asoma un nuevo capítulo de infidelidad de El Polaco. Es que, mientras espera un hijo junto a Barby Silenzi, el cantante coqueteó con una hermosa mujer en una disco. Y las fotos recorrieron los medios.

El Polaco dijo que no había pasado nada con la joven, y ahora habló ella. “Yo no quiero saber nada, menos si hay una mujer embarazada en el medio. Si no pasó nada es porque yo no quise”, comentó en comunicación con Tomás Dente en Nosotros a la mañana.

Además, dijo que “hubo miradas, risas y nada más”. “Yo estoy conociendo a alguien del entorno de El Polaco y Barby y no quería que pasara esto. Cuando se iba me agarró de la cintura y me dijo que estaba muy fachera. Me invitó para que saliéramos juntos. Le dije que no. Y se fue con la gente que él estaba”, agregó.