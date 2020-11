Habló la ex Chiquititas involucrada en un caso de narcotráfico: «Estoy pasando lo peor de mi vida»

Nadia di Cello negó que ella o su marido estén involucrados en la venta de drogas y contó que está transitando un drama junto a sus dos hijos.

El nombre de Nadia di Cello volvió a los medios por un escándalo policial. Es que la actriz de Chiquititas está involucrada indirectamente en un escándalo de narcotráfico debido a que su marido Fernando Migliano quedó detenido por presunta venta de drogas.

Con la noticia en los medios desde hace una semana, la actriz salió a hablar para defender a su familia. «Estoy pasando por lo peor de mi vida. Alguien que conozco, que tiene mierda en la cabeza y el alma podrida, llevó a los medios información. Esa persona me destruyó en todos los sentidos. Solo les quiero decir que yo hoy perdí todo tipo de felicidad”, escribió en Instagram.

Además, dijo que su carrera jamás estuvo basada en escándalos y que siempre se basó en «brindar amor, trasmitir felicidad, aún así si mi corazón estaba roto». «Me cuesta mucho escribir por que no paro de llorar no logro entender por qué tanta maldad, acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo qué pasó que no voy hablar. No puedo hablar por que si hablo corremos muchos riesgos mis hijos y yo”, argumentó sobre sus dos hijos Valentín y Francesca.

“Solo les puedo decir qué hay mucha mafia, gente de mierda en el mundo. Como todos los que se toman un segundo en escribir tantas cosas de mierda hacia mí, sin saber nada. Solo por escuchar una noticia y se creen con el derecho de venir acusarme, todos ustedes que hablan mal de mí, me putean o me acusan. Ahí están mostrando su ser y todo todo vuelve en esta vida. No se gasten en escribir por qué serán bloqueados y borrados”, acotó.