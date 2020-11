Graciela Alfano fue agredida por un ciclista

La artista reveló que sufrió un pequeño accidente con un hombre en bicicleta, quien se dio a la fuga.

Graciela Alfano está pasando días un poco complicados, ya que viene de sufrir el robo de su celular mientras caminaba por la calle, y este domingo, un ciclista la chocó en el barrio de Belgrano y se dio a la fuga.

En una charla con el periodista Pablo Riggio, la diva detalló cómo vivió ese tenso momento. «Había muchísima gente, así que para sobrepasarlos me metí por la bicisenda. Avancé unos metros y de atrás viene alguien y sentí como si me pegaran con un palo. Un tipo que andaba en bicicleta con su hija me sobrepasó y con el manubrio me golpeó”, explicó Alfano.

Luego, agregó: «Imaginate, con la velocidad que iba, no hay que ser físico para darse cuenta de que casi me voy para adelante y me caigo. Cuando lo miro, se da vuelta, me putea y me hace ‘fuck you’. Era un brasileño. Un poco más adelante había un matrimonio que vio todo y el hombre paró al tipo de la bici. Ahí ya me agrandé, me hice la Pepita La Pistolera… Me arrepiento de eso”.

Lejos de que la situación termine ahí, se generó un tenso cruce entre el ciclista y Graciela: El hombre de la bicicleta sacó el teléfono y me empezó a filmar. ‘Ibas por la bicisenda, ¡vas a salir en todos los medios!’, me dijo, amenazándome. No me reconoció. Además, ¿por andar en la bicisenda tenés derecho a pegarme un tiro? Estaba sacada. Yo medito, pero acá no sirve. Un golpe de atrás es una cosa muy fea, además el tipo empezó a forrearme mal”.

Después de la discusión, llegó la Policía de la Ciudad pero el hombre se había dado a la fuga. Aunque uno de las personas que asistió a Grace, logró tomarle una foto e inmediatamente se la dio a las autoridades para que comiencen una investigación y puedan identificarlo.