El Superclásico, solo en la final: así quedaron las llaves de la Copa Libertadores

La Conmebol realizó el sorteo de las próximas instancias de ambas competencias internacionales y Boca y River solo se podrán cruzar en el partido definitorio.

Desde la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, este viernes se llevó cabo el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 24 de noviembre y 26 de noviembre y los partidos de vuelta serán entre el 1° y el 3 de diciembre.

Dada la disposición de las llaves, River y Boca solo se cruzarían en la final de la Libertadores, tal como sucedió en el 2018 con el triunfo del Millonario, aunque los dirigidos por Miguel Ángel Russo sí podían mantener un cruce con Racing en cuartos.

Copa Libertadores: los cruces de octavos de final

. Guaraní (Paraguay) vs. Gremio (Brasil)

. Independiente del Valle (Ecuador) vs. Nacional (U)

. Delfín (Ecuador) vs. Palmeiras (Brasil)

. Internacional (Brasil) vs. Boca

. Racing vs. Flamengo (Brasil)

. Libertad (Paraguay) vs. Jorge Wilstermann (Bolivia)

. Athlético Paranaense (Brasil) vs. River

. Liga de Quito (Ecuador) vs. Santos (Brasil)

Copa Sudamericana: los cruces para la segunda fase

. Independiente vs Atlético Tucumán

. Unión vs Emelec

. Unión La Calera vs Deportes Tolima

. Sol de América vs Universidad Católica

. Millonarios vs Deportivo Cali

. Sport Huancayo vs Liverpool

. Vasco Da Gama vs Caracas

. Lanús vs San Pablo

. Audax Italiano vs Bolívar

. Sportivo Luqueño vs Defensa y Justicia

. Coquimbo Unido vs Estudiantes de Mérida

. Vélez vs Peñarol

. Atlético Nacional vs River Plate (U)

. Plaza Colonia vs Junior

. Melgar vs Bahía



Fénix vs Huachipato