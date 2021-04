El PCR de Alberto Fernández dio positivo de coronavirus

«Se confirma el diagnóstico de infección por COVID-19 al recibir el de PCR positivo, el cuadro clínico es leve», confirmó la Unidad Médica Presidencial.

La Unidad Médica Presidencial informó ayer que el test PCR de Alberto Fernández dio positivo de coronavirus. En el parte oficial firmado por el doctor Federico Saavedra aclararon que «el cuadro clínico es leve, debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida».

El Presidente «se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad».

«Alberto Fernández se encuentra bajo monitoreo médico permanente, las conductas infectologicas se consensuaron con expertos en el tema. Se informará permanentemente no solo la evolución clínica sino las conductas terapéuticas que se vayan tomando de acuerdo a la evolución de la enfermedad», señalaron cerca del Presidente a C5N.

El jefe de Estado se realizó ayer un test de determinación de antígeno para COVID-19 tras haber presentado un registro de temperatura de 37,3 grados centígrados y cefalea. El resultado fue positivo.

«Ante esta situación se tomaron las medidas de aislamiento obligatorio para el primer mandatario y todos los contactos estrechos del mismo en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, como así también se procedió a realizar un hisopado para PCR a fin de confirmar o descartar la enfermedad», señala el comunicado.

«La verdad es que me siento bien, lo mío fue casi preventivo, porque ayer fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo y Fabiola, y pasé el día lo más bien, y a la noche, cuando volví al cuarto, tuve un dolor de cabeza medio raro, no era intenso pero sí molesto, y sentí que estaba como acalorado, me tomé la fiebre y tenía tres líneas de fiebre: 37.3», confió.

Además, el jefe de Estado contó que en el hisopado realizado para el estudio de PCR le tomaron muestras de la boca y las fosas nasales que fueron llevadas al Instituto Malbrán,

«Pero la verdad es que me siento bien, recién se fue el médico, me revisó íntegramente, me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante», subrayó el Presidente.