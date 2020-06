El otro guiño de la China Suárez a Benjamín Vicuña tras los rumores de separación

La actriz compartió sus secretos de belleza y dio a entender que sigue conviviendo con el actor.

Eugenia “la China” Suárez aprovechó la cuarentena para pasar su embarazo relajada en su casa y mostrarle a sus fans un poco más de su intimidad: sus gustos, costumbres y pasiones.

La cocina, el maquillaje, y sus rutinas de belleza son algunos de los hobbies que compartió en Instagram. En un tutorial de maquillaje que realizó con la especialista Bettina Frumboli, la actriz reveló que era súper coqueta, al punto de maquillarse y perfumarse todos los días, incluso cuando no sale de la casa, y no por querer gustarle a Benjamín Vicuña. Así lo contó en diálogo con su amiga Bettina, dando otro guiño de que la convivencia con el actor sigue en pie.

“Soy fanática del maquillaje, soy muy coqueta, pero no me cuesta, es mi forma de ser desde que soy chica. Siempre me gusta estar bien. Cuando yo estoy así me puedo relajar, sin no. nunca me pongo un yogging y salgo a la calle. Lo hago por mi, no es que lo hago para la convivencia o para Benjamín. En general me gusta, me pongo perfume cuando me despierto y cuando me voy a dormir, me cepillo el pelo… Me gusta, soy así”, comentó.

“Nunca te vi desarreglada, vayamos donde vayamos estás impecable de pelo, uñas, ropa”, contestó Frumboli. Suárez, además, reveló que se había puesto extensiones porque no se hallaba con el pelo corto.

“Volví al pelo largo, no me hallaba con el pelo corto, me aburro rápido… No me sentía yo. Pelo corto, panza, era como todo demasiado. Si se sigue extendiendo la cuarentena probablemente termine rapada, pero me siento más yo, no podía esperar a que me crezca. Me hice las manos también. Estoy aprendiendo muchas cosas esta cuarentena. Me hice las manos, el pelo, ya no sé qué más hacer. Me mandaron las extensiones y me hizo un Facetime para enseñarme a ponerlas.