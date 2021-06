El hilo de Cristina Kirchner con el discurso de La Plata

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, publicó en su cuenta de Twitter un hilo con fragmentos del discurso que dio durante la inauguraron obras en el Pabellón de Salud Mental del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, en donde estuvo junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

«Esta obra había sido comenzada por el gobierno de Vidal y, sin embargo, quedaba mucho por hacer y hubo una decisión de Axel Kicillof de seguirla. En el mundo de la anti política, los políticos “son todos iguales”. Bueno no. No son todos iguales. No somos todos iguales», recopila la ex mandataria en su cuenta de Twitter.

La Vicepresidenta volvió a hacer hincapié en la necesidad de dejar las vacunas y la pandemia por fuera de «la grieta» y resaltó: «En mi casa, que éramos mayoría peronistas salvo mi viejo, nunca se nos ocurrió decir: “no me voy a vacunar con la Sabin oral porque no está Perón y no me dejan votar”.

Los fragmentos fueron acompañados con imágenes del recorrido que realizó la ex mandataria junto al gobernador Axel Kicillof por las nuevas instalaciones del Hospital de Niños de La Plata.

«Ayudemos a la verdadera libertad de esta sociedad, que va a ser cuando estemos todos vacunados. Ahí vamos a tener la verdadera libertad de hacer lo que queremos. Con la vacuna vamos a salir. Vamos a vacunar a todos los argentinos y argentinas, y vamos a volver a ser felices», concluyó Cristina Fernández.