Diego Ramos publicó por primera vez una foto con su novio

El actor presentó a su pareja ante sus seguidores y recordó una imagen que les sacó su íntima amiga Paula Chaves.

Diego Ramos es actor, conductor y cantante y tiene una gran cantidad de seguidores.

Diego Ramos está en pareja con Mauro, el hombre que lo enamoró hace ya dos años. Aunque él es súperpúblico y comparte a diarios pedacitos de su vida íntima en las redes, su novio se mantuvo siempre lejos de lo mediático porque el actor nunca sintió la necesidad de exponerlo.

Así lo explicó en mayo él mismo, cuando Luisa Albinoni en PH, Podemos hablar, le reprochó el hermetismo con respecto a su vida romántica y lo “obligó” a hacer foco en su sexualidad, en un momento recordado por la incomodidad de Ramos. “Hay algo de mi intimidad… hablar de esa parte no me gusta y nunca me gustó. Siento que mi vida es lo más normal del mundo. No siento la necesidad de abrir una puerta que después no voy a poder cerrar. Creo que sé hasta donde llegar, ahora si me ven, me sacan una foto, no hay nada que esconder. A lo mejor en otras épocas yo suponía que era mejor no decir ciertas cosas, porque eran otras épocas precisamente. Antes no me exponía yo, ahora no expongo algo que no quiero”.

Sin embargo, en las últimas horas, el actor quebró su propia regla y finalmente dio a conocer quién es el misterioso Mauro en una dulce postal que los pinta a ambos como “mascoteros”.

Como dato, la foto es retro -están al borde de una pileta soñada, disfrutando de una tarde de calor- y la autora es nada menos que Paula Chaves, íntima amiga de la pareja, que al ver la publicación en Instagram, comentó: “¡Los extraño!”.

Diego y Mauro conviven desde hace dos años y tiene dos hijos perrunos.

Con respecto al costado “perruno” de Ramos, el protagonista de Sex, la obra de alto voltaje que dirige José María Muscari, tiene dos enormes perros llamados Porthos y Byron. Son de la bellísima raza terranova, que se caracteriza por su tamaño gigante: pueden pesar entre 50 y 70 kilos.

Después de aquel incómodo momento en PH, Luisa Albinoni se disculpó con el actor. “Lamento que esto le haya hecho mal”, aseguró. “Metí la pata. La pregunta fue con todo el amor del mundo. Él se sintió acorralado. Nunca pregunté nada sexual, yo le pregunté por el amor. Yo le había hablado de mi gran amor que fue el Gordo Porcel. Somos públicos y la gente quiere saber si estamos en pareja o no”, explicó la actriz en declaraciones a La Once Diez / Radio de la Ciudad.

“Si realmente le molestó tanto, me podría haber dicho ‘no te lo contesto’, podría haber dicho ‘corten’ porque era grabado, si se sentía tan expuesto lo cortaba y listo o eliminas mi pregunta. Nos fuimos totalmente normales, yo solo le pedía que dijera por qué estas feliz, no me importa si era con un hombre una mujer, nunca lo puse contra la pared”, agregó.