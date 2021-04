Axel Kicillof advirtió que habrá sanciones para las escuelas del conurbano que abran las puertas este lunes

Anunció que la suspensión de las clases presenciales se extenderá a distritos que están fuera del AMBA por pedido de sus intendentes. Contó que la Provincia consiguió millones de vacunas y se las transfirió a la Nación.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este domingo que serán sancionados aquellos colegios que abran sus puertas este lunes en el conurbano bonaerense en abierto desafío al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional que, entre otras restricciones, suspendió durante 15 días las clases presenciales en el AMBA.

Además, adelantó que varios intendentes bonaerenses cuyas distritos quedaron fuera de esta medida pidieron sumarse al cierre de las escuelas ante el aumento de los contagios de coronavirus. “Vamos a ampliar la medida”, anunció.

“Si incumplen la normativa, como pasa en cualquier lugar y con sentido común, obviamente va a haber algún tipo de sanción. Sí, obviamente”, indicó sobre la penalidad de incumplir la decisión de Alberto Fernández.

De esa manera el mandatario provincial aludió a las posturas de algunos colegios, como el Esseri de La Plata, que anunciaron que abrirán sus puertas este lunes más allá de la resolución oficial.

El Colegio Esseri, de la localidad de Gonnet, emitió un comunicado dirigido a los padres y madres de sus alumnos en el que argumentan que “el cese de la educación presencial pone en grave peligro a todos los alumnos, generando daños irreparables en su salud psíquica y emocional”.

Durante 15 días no habrá clases presenciales en el área metropolitana.

Kicillof dijo en Radio Rivadavia que una postura de este tipo “sería bastante grave”. “Supongo que no va a ocurrir” en el marco de “una situación de emergencia sanitaria”, indicó.

El gobernador consideró como “políticamente riesgoso y poco colaborativo” el recurso presentado por el gobierno porteño ante la Justicia para revertir la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires en un intento por mitigar el alza de contagios de COVID-19 de los últimos días.

Y añadió: “El presidente explicó y se reunió con Horacio Rodríguez Larreta, pero me parece muy poco razonable tomar medidas de hecho así” en los colegios bonaerense. “Si alguien presenta un recurso y después el Poder Judicial toma una resolución estamos ante otro escenario, pero así, por las suyas, incumplir” una resolución oficial “no creo que nadie lo vaya a hacer”.

¿Se extenderá la medida?

Además Kicillof dijo que en las últimas horas la gobernación recibió llamadas de intendentes de municipios que no están dentro de los 35 distritos del AMBA donde estará vigente la suspensión de las clases presenciales desde este lunes durante 15 días.

“Tienen problemas de muchos contagios y camas ocupadas y también quieren restringir” la presencia de los estudiantes en los colegios, “en este caso por adhesión”, indicó. Y amplió: “Vamos a ampliar la misma medida con la adhesión de los intendentes” de algunos municipios del interior de la provincia.

Sus críticas a la oposición

El gobernador lanzó también duras críticas a la oposición y en especial al jefe de gobierno porteño. “La Ciudad, gobernada por Juntos por el Cambio y con una conducción clarísima de (Mauricio) Macri, hace un tiempo que entró en una especie de campaña electoral salvaje”.

En ese sentido, dijo que la estrategia es “oponerse a todo lo que hace el gobierno. Se opusieron a las vacunas, que ´eran veneno´; se opusieron cuando discutíamos las restricciones a todo tipo de limitación a la circulación, mientras en el distrito ellos las aplicaban, firmaron un comunicado espantoso y muy peligroso. Si ellos quieren hacer campaña electoral de acá a las elecciones de este tipo y oponerse a todo realmente va a ser muy difícil”, advirtió.

Y añadió: “La última vez que nos reunimos” para “ver qué restricciones aplicábamos” tanto Patricia Bullrich como Macri “estaban oponiéndose a las restricciones” y Larreta “firmaba los comunicados. Eso no es diálogo”.

“Desde que Macri volvió con su librito ha venido a hacer una oposición salvaje, con palabras horribles. El otro día llamaba en un tuit a la insubordinación de intendentes de su espacio. Me parece una berretada. Siempre fue su estilo político, así gobernó y así quiere oponerse, persiguiendo a la oposición y ahora tratando de dificultarle todo al oficialismo”.

¿Qué pasó con las vacunas?

El mandatario provincial dijo además que “la provincia consiguió millones de vacunas” contra el coronavirus.

“Esa es la verdad. Empezamos a trabajar muy temprano, y cuando pudimos cerrar acuerdos, se los transferimos a la Nación. Conseguimos millones (de dosis), pero ¿qué íbamos a hacer? ¿Usarlas en la provincia y que el resto del país no la tuviera? Los que no lo hicieron es porque no tuvieron la intención” de buscar vacunas, indicó.

Y añadió: ¿Ibamos a vacunar solo hasta la provincia y mirar como del otro lado de la General Paz no había vacunas? Hay ciertas fuerzas políticas que no quisieron colaborar. Nunca usaron sus contactos para comprar vacunas. Es como siempre… una pataleta, un escándalo, una maniobra de marketing. No consiguieron una vacuna. Lo que no entiendo es el bombo, el platillo y la cacerola”.