Aseguran que «después de la pandemia se vendría el desenfreno sexual y el derroche económico»

Nicholas Christakis, uno de los científicos más influyentes del mundo, estima que la situación de pandemia se extenderá por todo 2021, pero desde 2024 se vendrán años inolvidables.

«En el año 2024 podríamos entrar en un período de pospandemia», sostiene el sociólogo, médico y profesor de Ciencias Sociales y Naturales de la Universidad de Yale, Nicholas Christakis. Pese a lo lejano que parece, lo positivo es que estima que será una época de «desenfreno sexual y derroche económico» cuando el mundo supere al coronavirus.

En su nuevo libro, «Apollo’s arrow: the profound and enduring impact of coronavirus on the way we live» (La Flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos), Christakisanaliza los efectos de la pandemia de coronavirus en la sociedad desde una perspectiva histórica y anticipa lo que puede ocurrir en los próximos años.

Considerado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo y por la revista Foreign Policy como uno de los 100 mejores pensadores globales, Christakis es una voz respetada. Sus proyecciones tienen resonancia en la comunidad científica.

«Si miras la historia de las pandemias, remontándose miles de años, esto tomará tiempo. Pienso que la actual etapa en la que se encuentra la pandemia se extenderá al menos hasta fines de 2021, luego vendrá un período intermedio y alrededor del 2024 entraremos en la pospandemia», dijo en una entrevista con BBC Mundo.

El investigador tiene esperanza en que las vacunas nos ayudarán a salir de esta crisis, aunque advierte que la inmunidad grupal no se logrará rápidamente. También se mostró molesto con la Casa Blanca por la forma en que ha enfrentado la pandemia, el

«Como pasó en los locos años 20 del siglo pasado, la gente buscará inexorablemente más interacción social. La gente irá a clubes nocturnos, restaurantes, manifestaciones políticas, eventos deportivos, recitales. La religiosidad disminuirá, habrá una mayor tolerancia al riesgo y la gente gastará el dinero que no había podido gastar. Después de la pandemia puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico», sentenció.