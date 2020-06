“Arribas quería que empezaran a seguir a los peronistas”: la declaración de un ex AFI

El ex agente de AFI, Turco Saez, ratificó seguimientos del macrismo, teme por su vida y pide protección. Los vínculos del “siniestro” Alan Ruíz con Montenegro.

Macri y el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas

“Siempre me acuerdo de una persona que me dijo: no vayas a Inteligencia, porque el día que entrás a inteligencia, entras por la puerta y salís por la ventana”, con esa frase comenzó el ex agente de la AFI Jorge Horacio “Turco “ Saez su declaración ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismo de Inteligencia.

Ex penitenciario, de 61 años , el “Turco” confirmó el espionaje que la AFI liderada por Gustavo Arribas le realizaba a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, a la hermana y al cuñado de Mauricio Macri y a ex funcionarios de Cambiemos, en tanto se conocieron escuchas y mensajes de su teléfono que ratifican los seguimientos a la ex mandataria durante el macrismo.

Teme por su vida, eso le dijo a la Bicameral, al denunciar que otro ex agente que fue su superior, Alan Riuz lo amenazó a él y su familia. “Yo qué sé si me saltan el paredón a la noche y me matan a mí y a mis hijos. ¿Y después qué pasa? ¿Qué hago yo?”.

“Perdóneme que le hablo así, pero tengo miedo”, dijo Saéz a los diputados de la Bicameral que escuchaban su relato y que se pusieron a disposición para solicitar al juez Federico Villena protección.

“Yo no duermo a la noche. Verdaderamente, duermo con ojo cerrado y el otro abierto, escucho un ruido y me despierto. ¿Si saltan el paredón? Estoy en pleno campo, todas calles de tierra, árboles”, continúa Saéz, que vive actualmente retirado en General Rodriguez.

“Pido que al menos que el juez (Villena) me devuelva el arma”, planteó insólitamente Saez ante los diputados de la Bicameral.

En relación al seguimiento a Cristina, Saez contó que “Cuando yo me entero lo de Cristina, del Instituto Patria, y que habían sorprendido a ‘los tres tipos que estaban en el coche espiando a Cristina’. Yo me dije: ‘Pero estos… ¡son tarados estos tipos!’ ¡Van a espiar y tocaron el timbre! ¿Cómo se van a parar con un coche de la AFI en la puerta de Cristina? No sé si me entiende lo que… No, en el Instituto Patria”.

Sáez dijo que fue el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien dio la orden de espiar a políticos, en particular a “peronistas”, y que él se enteró a través de su superior inmediato. Aseguró que no participó de esos seguimientos, pero los confirma, como también ratificó los “cableados” en los penales de Ezeiza y Melchor Romero y las “caminadas” que hicieron desde la AFI a uno de los propios, Diego Santilli.

En su extensa y un tanto dispersa declaración cuenta que sabía sobre la orden de “caminar” a María Eugenia Vidal, a Nicolás Massot, a Emilio Monzó y al propio Cristian Ritondo que integra la Comisión Bicameral.

Ante la Comisión, confesó que Dalmau le llevaba las “carpetas “ a Gustavo Arribas, la cabeza de la AFI macrista con la inteligencia que hacían. Recuerda que cuando Dalmau se fue a mediados de 2018 ingresa “el siniestro” de Alan Ruiz; que era “muy allegado”, “muy amigo” al ex ministro de Seguridad y actual intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro.

Ratificó que conoce a la ex funcionaria de Macri, Susana Martinengo con quien tenía un trato amistoso. Pero negó conocer al ex presidente.

Cuenta numerosos diálogos con personajes que aparecen en este entramado de espías que no deja de sorprender. Uno de ellos es con Martinengo. “Una vez fui a comer y le digo: ‘Susana, ¿qué tal es Macri?, ¿es un tipo sencillo?’, ‘Sí, más o menos’ me dijo. Le digo: ‘¿Y no viene acá?, ¿no aparece?, ¿no se lo puede ver?’; “No, ¿estás loco vos?” me dice.

El relato de Saez es por momentos confuso, equivoca por ejemplo las razones y las supuestas causas penales por las que debía seguirse a los periodistas de La Nación, Hugo Alconada Mon y Carlos Pagni.

Los seguimientos siempre tenían un viso de legalidad basados en aparentes causas. En ese momento Saez revleó que “había una orden de la AFI firmada por Gustavo Arribas que decía que ningún personal – menos inorgánico– podía tener contacto con los juzgados ni con los fiscales; no podía tener, porque lo sancionaban”.

En su relato contó que se dedicaba siempre en Operaciones Especiales a recapturar fugados. “Era mi especialidad…tuve muchas recapturas, capturas internacionales, trabajé muy bien en la calle porque desde chico me crie en la calle y lo fui aprendiendo. Tuve éxito con mucha gente de renombre hasta que robaron el Departamento de Inteligencia”.

Repasó sus distintos trabajos “volteando bandas de narcos”, su paso por la Policía Metropolitana

Recordó su ingreso a la AFI de la mano de Diego Dalmau Pereyra, a quien conoció en cursos de la Escuela de Inteligencia y hoy con el paso del tiempo se pregunta: “¿Para qué habré ido a esa cloaca?”. Pero en ese momento no lo pensaba así. Yo pasaba muchas veces… Yo pienso que debe ser como con un abogado: a un abogado le gustaría llegar a la Corte Suprema. Yo, como hombre de calle, que toda la vida investigué, pasaba por 25 de Mayo y miraba el edificio ese y decía: “Qué bárbaro. Qué lindo debe ser venir acá. ¿Qué tendrán? Qué sé yo. No sé, me hacía toda mi película”.

Recordó que había estado con el diputado Cristian Ritondo cuando se habían fugado los Schillaci y Lanata . Ritondo que es miembro de la Bicameral lo interrumpió y dejó en claro: “convoqué a todo el mundo”.

Ex penitenciario de 61 años , el "Turco" confirmó el espionaje que la AFI liderada por Gustavo Arribas le realizaba a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner y a ex funcionarios de Cambiemos, en tanto se conocieron escuchas y mensajes de su teléfono que ratifican los seguimientos a la ex mandataria durante el macrismo.

Jorge “Turco” Saez declaró ayer durante varias horas ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Integraba la banda de los “Super Mario Bros” y fue sindicado como el ex agente de mayor vínculo con la ex funcionaria macrista Susana Martinengo, en cuyo despacho se desarrollaban las reuniones con los espías.

Martinengo estaba citada para hoy a la Comsión Bicameral pero se sabía que no iba a ir. No tiene obligación al no ser de un organismo de inteligencia.

De los mensajes del teléfono de Saez surgen conversaciones en las que un interlocutor le preguntaba en febrero de 2018: “Turco me averiguas si Cristina Kirchner está en Buenos Aires?” . Saez envió otro mensaje en el que él pedía preguntar si Cristina estaba en Buenos Aires.

Tras más de media hora, recibe una respuesta: “Turco, me dicen que está en depto de Recoleta y va a tener reuniones periódicas en el Instituto Patria, estuvo reunida hasta las 23 y 30 reunida con un sub 40 de dirigentes hablando del futuro de Unidad Ciudadana”.

En esa reunión habrían participado Andrés “el cuervo “ Larroque, Wado de Pedro, Mariano Recalde, Rodolfo Tailhade, Mayra Mendoza, Santiago Alvarez, Juan Cabandie y Emmanuel Álvarez Agis, según consta en los mensajes.

Estas pruebas están en el expediente de espionaje ilegal que lleva adelante el juez Federico Villena de Lomas de Zamora. Mientras tanto en la Comisión Bicameral declaran los ex agentes.

Ayer Saez ratificó ante los diputados su vínculo con Martinengo, la ex funcionaria que se desempeñaba en Documentación Presidencial y apuntó hacia el titular de la AFI, Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani.

Los ex agentes señalaron a Alan Ruiz, ex director de Operaciones Especiales, como el que daba las órdenes recibidas de Silvia Majdalani y más arriba, el escribano Gustavo Arribas.