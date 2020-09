Alberto Fernández y el reclamo en la Policía Bonaerense: “Soy un hombre de diálogo”

Tras las protestas de los efectivos de la Policía Bonaerense y de reunirse con Axel Kicillof e intendentes, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “no vale cualquier cosa” a la hora de manifestarse y anunció la creación de un Fondo de Financiamiento para la Provincia de Buenos Aires.

En el final de un día marcado por las protesta de los efectivos de la Policía Bonaerense que reclaman un aumento salarial, una de ellas frente a la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández remarcó que es sensible con el pedido, pero que no se permitirá que se sigan manifestando de esa manera y anunció un Fondo de Financiamiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires.

” Primero quiero que sepan que soy un hombre de dialogo, para mí la política es dialogo y es el mecanismo que tenemos que fortalecer para en la Argentina que se viene. Como soy un hombre de dialogo, escucho todo y atiendo reclamos, pero no vale cualquier cosa a la hora de reclamar” comenzó diciendo el primer mandatario.

“Además cuando estamos en medio de una pandemia hay ciertas actividades que tienen que seguir adelante más allá del reclamo justo de quienes tienen que cumplirla, lo digo porque en el Gran Buenos Aires hemos visto una serie de medidas activas de parte de sus miembros (de la policía de Buenos Aires), y de policías retirados que no sabemos bien a título de qué estaban allí, y en verdad lo único que me preocupa es ver tanto policías parados en una demanda y tantos patrulleros que no están circulando en las calles y dejan en estado de indefensión a los ciudadanos”, sostuvo al hablar sobre las protestas salariales de los efectivos bonarenses.

Fernández continuó: “Esto es algo que me preocupa mucho, porque yo puedo entender cualquier reclamo pero no ciertas formas de la demanda, que no tienen que ver con la vida democrática, ni con la institucionalizad”.

“Todos los que estamos aquí, queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene y que aquejan a los argentinos, pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad”, y el jefe de Estado manifestó: “espero que reflexionen y cesen cuanto antes con esta mecánica”.

Antes de realizar el anuncio Alberto Fernández expresó: “soy sensible al reclamo de esos policías, porque está claro que han quedado atrasados en sus salarios y hay que darles una respuesta. No soy un necio y hay que encontrar una solución pero no vamos a aceptar el modo de protesta, les pido por favor y democráticamente que depongan su actitud, no es bueno verlos en ese rol, necesitamos verlos de otra manera”.

A continuación, Alberto Fernández anunció la creación un Fondo de Financiamiento Fiscal para Buenos Aires, que consistirá en trasladar 1 punto de la coparticipación extra que recibe la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia.

“Hoy hemos dispuesto crear un Fondo de Fortalecimiento Financiero y Fiscal para la provincia de Buenos Aires porque estamos tratando de volver a un equilibrio que la provincia perdió en la década del 80. En ese momento, creyeron que la provincia se estaba superpoblando y lo que hizo Buenos Aires fue ceder 8 puntos de coparticipación al resto de las provincias, y eso generó un problema estructural y tenemos que hacernos cargo”, explicó.

Este fondo se hará con un punto extra de coparticipación que está recibiendo la Ciudad de Buenos Aires: “Esto hay que hacerlo con un escenario fiscal muy complejo, advertimos que la Ciudad Autónoma de Cuenos Aires cuando se le traspasó la Policía Federal recibió 2 puntos más de coparticipación que le cedió el Estado Nacional. Pero para cubrir los gastos de esa fuerza hacía falta derivar sólo un punto de esa coparticipación y había un punto que no se estaba siendo utilizando para ese fin”.

Y advirtió: “Lo hable muchas veces con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y nadie puede demostrarse sorprendido por esta situación que estoy anunciando”.

Por otra parte, Alberto Fernández aclaró que: “La Ciudad de Buenos Aires va a seguir recibiendo los puntos que necesitan para cubrir los gastos de las fuerzas federales pero ese punto en exceso se va a transferir a ese Fondo de Financiamiento Fiscal”.

“Aspiramos a que con ese punto de coparticipación que estamos cediendo a la provincia de Buenos Aires podamos constituir ese Fondo de Financiamiento Fiscal y sirvan esos recursos para llevar adelante el programa de seguridad que se anunció” no solo para el Gran Buenos Aires, sino también “para todo el territorio bonaerense y para recomponer el salario de los agentes policiales”.

Con respecto a esta reestructuración económica y fiscal para la Buenos Aires que se basa específicamente en su población, ingreso per cápita y territorio que fue explicado con una serie de gráficos, el Presidente dijo: “esta no es la primera vez que estamos socorriendo a una provincia, lo hicimos con Misiones con La Rioja y con Santa Fé”.

“Este es el compromiso que tome cuando dije que quería una Argentina más federal”, expresó.

Antes de de terminar su discurso, Alberto Fernandez dijo: “Les quiero dar las gracias a todos los que apoyaron la institucionalidad, que nunca estuvo en juego, pero la presencia de efectivos armados rodeando la Quinta presidencial genera intranquilidad. A todos los que quisieron acercarse les doy la gracia; y confío en esa Argentina que cree que la democracia y la institucionalidad es la única forma”.

“Es grato ayudar a la provincia de Buenos Aires y resolver sus problemas estructurales”.

Además, el Primer mandatario sostuvo: “Quiero que armemos una buena policía en la provincia de Buenos Aires, hay muchos efectivos que creen en su fuerza y quieren poner orden. Se lo merece la provincia y sus habitantes”.

“El modo en que debemos trabajar es unidos y dialogando”, puntualizó