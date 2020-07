Adrián Suar, sobre la crisis en Polka: “Lo único que no quiero es quebrar”

El productor contó detalles de la crisis financiera de la productora y lamentó no poder cumplir con los sueldos de sus empleados.

Adrián Suar aseguró que hoy Polka está cerrada y que está haciendo esfuerzos para no quebrar. El productor explicó que el “caballito de batalla” de él para sostener los 280 empleados eran las 230 horas mensuales de pantalla, algo que actualmente y a futuro es imposible.

“Hay que saber sobre los costos tan altos de producir ficción. Hace cinco, seis años que viene en crisis Polka por la cantidad de gente, más de 280 personas. Al tener menos horas de ficción, la ecuación es inviable”, comentó. Además sostuvo que nunca quiso achicar la empresa porque él tiene un cariño especial.

“La gente está pasando un momento muy difícil, lo sé, no hace falta que me lo digan. Yo sabía la foto que tenía de PolKa y con esa foto cualquiera que entienda un poquito y que no tenga el amor que yo le tengo a Pol-Ka… La gente que trabaja sabe y me conoce, siempre se cumplió del 1 al 5”, argumentó.

Sobre el futuro de la productora, aseguró que lo que quiere evitar es quebrar. “No lo voy a hacer, no quiero cerrar. Pero más allá de la buena predisposición, quiero que la situación no me tape. Las 230 horas de cuota, de enero a diciembre, no vuelven más”, explicó y sostuvo que El Trece lo “apoyó siempre”.

“Hay mucho talento en la Argentina. Cuando yo uno con el Grupo Clarín, PolKa se transforma en una empresa industrial. En 26 años la productora hizo 77 ficciones con el grupo Clarin, es una locura. Las 300 horas que tenía por año fueron bajando porque de 400 millones de dólares de pauta, la televisión bajó a 100”.